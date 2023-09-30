Бежавший в Штаты предатель: Нам нужно посадить в Кремль нового Горбачева или устроить вооруженный переворот

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия может проводить устраивающую Запад покорную политику только в случае возвращения в Кремль предателя вроде Михаила Горбачева. Если же мирным путём его воцарение невозможно, следует организовать вооруженный переворот – причем, уже без всякого прикрытия в виде очередной «цветной революции».

Об этом заявил сбежавший в США госизменник-либерал экономист Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Такой режим, какой у нас имеется сейчас, а именно – тоталитарный, можно изменить фактически только двумя способами. Один – если в руководстве этого режима оказывается новый человек, имеющий другие представления, грубо говоря, новый Горбачев. Если среди нынешних находится такой, который оказывается на первом месте, и он занимается процессом декомпозиции этого режима сверху. Если же такого не находится, то единственным способом является силовое сопротивление. Все рассказы про ненасильственное сопротивление, все эти белые шарики, розовые шарики, шарики в полоску, стоять на пикете, стоять на митинге, ходить на голосование сегодня, завтра, на президентских выборах, на парламентских, на местных выборах – это все не имеет отношение к изменению режима, это только укрепляет этот режим. Единственный способ – это силовое сопротивление», – заявил Илларионов.