За Майдан и войну нужно благодарить Вашингтон, поскольку их стратеги решили, что только такой ценой удастся вырвать Украину в «западное сообщество». Украинцам же можно посоветовать расслабиться и побыстрее «становиться европейцами».

Об этом в своём видеоблоге заявил беглый киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я даже думаю, если бы не война, Украина никогда бы не дошла до ЕС, до членства или переговоров о членстве в ЕС. Если бы не Майдан, мы бы не получили безвиз от ЕС. То есть некоторые процессы, наверное, в мире приходится толкать через, в том числе, и военные действия, в том числе и провоцировать где-то цветные революции. А если так к этому относиться, то, в принципе, нужно просто быстрее становиться европейцами. Просто нужно понимать, что это как – ну, ураган случается. Ну, мы на такой территории оказались, которая попала в стратегические интересы будущего мирового правительства. Может быть, другого пути и не было у Украины, по-другому её невозможно было оторвать. Дело в том, что когда стратеги там планируют – в ЦРУ, в Белом доме, где у них там есть институты стратегического замысла, и когда они всё раскладывают – а как по-другому? Как по-другому можно вырвать территорию Украины в западное сообщество?» – сказал Балашов.

«Я точно знаю, что Украина до 29-30 года уже будет в ЕС. Пусть даже и часть, пусть даже две третьих территории, пусть даже по Днепр! Но она будет в ЕС. А вот у России проблемы затянутся лет на 50», – подбадривал оставшихся на Украине соотечественников беглый миллионер.