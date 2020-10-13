Бежавший в США белорусский ультранационалист грозит Путину из сортира

13.10.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия сможет не бояться «вторжения Путина» только тогда, когда все белорусы выучат национальный язык.

Об этом в интервью американскому «Радио Свобода» заявил бежавший в США белорусский ультранационалист Зенон Позняк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди боятся и думают, как себя вести, чтобы не спровоцировать агрессию Путина. Но Путин еще больше боится. Он когда увидел, что народ вышел с национальной идеей и флагами, он сразу сменил свою тактику. Когда народ будет стоять на национальных позициях, когда будет язык (а язык самое сильное оружие), когда будет осознание достоинства своего народа, тогда мы непобедимы.

Пусть попробует идти на Беларусь танками. Это конец, потому что Беларусь будет сопротивляться. Она уже будет сопротивляться. Если они пойдут так, как пошли на Украину, это будет конец путинской власти, конец Путину. Он это понимает. Он достаточно опытный человек», – рассуждает Позняк.

Однако пока национальное сознание еще слабо, «война с Россией», по его мнению, еще представляет опасность для Белоруссии.

«Нам война опасна только сейчас, когда мы как нация слабо стоим на ногах. Когда мы станем крепкой нацией, нам это не угрожает. Москва, когда она сунется в Беларусь, найдет тут свою могилу. Это элементарные вещи», – заключил Позняк.