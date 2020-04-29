29.04.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Бежавший в США экс-разведчик КГБ вынес приговор украинской государственности


Украинские государственные институты не работают, потому что каждый новый президент их полностью зачищает и ставит на все руководящие должности своих родственников и знакомых, которые вместо профессионального выполнения своих функций – служат нынешнему главе государства.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Алесе Бацман заявил сбежавший в США сокурсник президента РФ Владимира Путина, экс-разведчик КГБ Юрий Швец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Украины институты не работают, у вас от одного президента к другому – одно и то же: приходит президент, и он своих людей, братьев, любимых друзей и соседей по лестничной клетке, ставит на руководящие должности, и они решают вопросы.

У вас не работает МИД, где он? Министерство не работает как институт.

Служба безопасности Украины – как таковая не существует. То есть, название подразумевает Службу безопасности государства Украина, на самом деле она не существует, потому что выполняет функцию службы безопасности конкретного президента, который сейчас при власти, она решает его вопросы

Это неправильно, это вот отрыжка Комитета государственной безопасности», – резюмировал перебежчик.

Напомним, Служба безопасности Украины продолжает репрессии при Зеленском.

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