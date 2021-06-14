Бежавший в США экс-советник Путина советует Украине готовиться к самому худшему

14.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Джо Байден, всего скорее, спасует перед озвученными публично предупреждениями Владимира Путина о недопустимости для России вступления Украины в НАТО. Это развяжет руки Москве, которая начнёт операцию по принуждению Киева к миру.

Такой прогноз в эфире телеканала «Украина 24» озвучил бывший советник президента России, эмигрировавший в США, Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какой будет ответ Байдена по вопросу о евроатлантическом будущем Украины? У меня пока ощущение, что Байден не решится сказать главные слова, которые способны защитить Украину. И, если он действительно на это не решится, то я боюсь, что тогда события лета и осени этого года будут совсем другими. Они будут определяться не тем, как обсуждаются эти вопросы в Женеве или в Вашингтоне, а они могут обсуждаться уже на военных полях. Точно так же, как в апреле 2008-го года этот вопрос не был решен в Бухаресте, потом прилетала в июле «восьмого» года в Тбилиси госсекретарь США Кондолиза Райс и тоже не смогла сказать главных решительных слов. И после этого, в августе 2008-го года российские танки перешли грузинскую границу», – сокрушается Илларионов.