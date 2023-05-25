Бежавший в США экс-советник Путина уже не верит в шансы ВСУ на успех

За прошедшие семь с половиной месяцев Россия значительно укрепила оборону новых регионов, и сейчас успех Украины на наступление совсем не гарантирован.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бывший советник президента России Андрей Илларионов, эмигрировавший в США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Илларионова, идти в контрнаступление нужно было в прошлом году, теперь же даже разговоры о нем стали утихать.

«За то время, пока в течение семи с лишним месяцев шла битва за Бахмут… сейчас по-разному люди говорят о том, что было важным, не важным, стратегическое значение, не стратегическое значение. Но пока шла битва за Бахмут, за эти семь с лишним месяцев в Запорожской области, прежде всего, частично в Донецкой, частично в Херсонской области выстроены такие линии обороны, которых там семь с половиной месяцев тому назад не было. Со всеми траншеями, со всеми надолбами, со всеми ежами, со всеми минными полями, прочими системами инженерных заграждений, которых семь с половиной месяцев назад не было.

«Их там не было и летом прошлого года, и если бы то контрнаступление украинских войск, о котором так много было сказано в последнее время, но которое пока еще не началось, если бы оно началось или семь месяцев тому назад, или летом прошлого года, когда этих укреплений в северной Таврии не было, тогда шансы на достижение результата, в том числе результата, о котором так много говорили, скажем, хотя бы о выходе на побережье Азовского моря, то такой вариант выглядел достаточно реалистичным. А сейчас, судя по тому, насколько ослабевают разговоры на эту тему, то сейчас уже энергичных разговоров о том, что такие цели могут быть достигнуты в результате такого контрнаступления, уже не ведется», – заявил Илларионов.