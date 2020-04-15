Бежавший в США главарь змагаров призвал к аресту Лукашенко

15.04.2020, Москва, Елена Острякова

Лидер «Белорусского народного фронта» Зенон Позняк, получивший «политическое убежище» в США, предлагает белорусским силовым министрам арестовать президента страны Александра Лукашенко за то, что тот игнорирует ситуацию с коронавирусом.

Об этом он написал на сайте «Народная партия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы в этой ситуации мне пришлось быть министром обороны, или министром внутренних дел, я организовал бы арест драня за полдня и посадил бы в каталажку ввиду чрезвычайной опасности для всей нации. И никто бы за неадекватного живот не положил, даже Москва (самой бы удержаться)», – написал Позняк.

Он назвал Лукашенко вирусом, выращенным в Москве и вызвавшим в Белоруссии эпидемию, которая бушует параллельно с эпидемией коронавируса.

«Социальная технология лечения показывает, что, не избавившись от вируса «Лукашенко А. Г.», трудно избежать обвального удара по нации со стороны Covid-19. Вирус «Лукашенко А. Г.» – это лабораторный штамм социального характера, запущенный Москвой. Главная его поражающая функция – раскол белорусского общества на основе ненависти, уничтожение национально-культурного иммунитета нации. Нация без национально-культурного иммунитета не выживает. Опасность смертельна, так как в борьбе с Covid-19 этого иммунитета как раз и не хватает», – написал Позняк.

Позняк покинул Белоруссию в 1996 году и некоторое время жил в Чехии, на Украине, в Польше, Великобритании, затем был приглашен в США, где получил «политическое убежище».

В Белоруссии против него с 1997 года возбуждено уголовное дело за разжигание национальной вражды после провокационных заявлений в адрес России.