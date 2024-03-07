Бежавший в США киевский миллионер: «Украине лучше проиграть войну, но выжить»

В украинцах должна взыграть европейская черта самосохранения, которая даст им волю наступить на свою гордость и капитулировать перед Россией.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Собеседник Балашова отметил любопытную тенденцию на Украине.

«В начале войны в военкоматы стояли огромные очереди, я сам стоял в очереди за автоматом. На моей площадке на Оболони в Киеве было две-три машины. Сейчас на Оболони негде поставить машину, но метаморфоза в том, что очереди уже на защиту родины не стоят», – сказал он.

Миллионер ответил, что в большинстве своём люди в душе понимают, что «нужно заканчивать бойню, ведь драться не за что».

«По большому счёту, лучше всего войну проиграть но выжить. В нас должно вселиться нечто европейское, когда человек важен, когда памятники архитектуры важны, когда важно сохранить города. А для этого, извините, заберите свою гордость политическую, засуньте её в задницу и идите на переговоры. И постарайтесь дипломатическим путём добиться максимума в этом положении, до которого мы дошли. Если мы хотим спасти нашу страну, спасти Киев и максимум территорий, как можно быстрее у Зеленского должен выкинуться из головы этот вопрос – быть или не быть. Идти на переговоры или нет. Потому что если ты не в состоянии принять решение, отдай решение правительству, назначь кого хочешь, но кто-то должен принимать решение», – подчеркнул Балашов.

Он добавил, что у киевских властей попросту нет никакого плана, что губительно для страны.

«У нас получается и сам Зеленский такой, и всё его окружение ни туда, ни сюда. А сейчас ещё и Сырский ни туда, ни сюда. Хрен его знает, то он говорит будем держать Авдеевку, то все вышли из Авдеевки, то он будет линию фронта держать, то выясняется, что линия фронта никакая не подготовлена, куда отходить. А что они будут делать на этих бескрайних полях Украины? Хрен его знает. Ждём, когда США дадут нам помощь. Хорошо, дали вам помощь, что вы будете делать? «Стрелять». А что – Россия остановится? «А мы будем стрелять», – возмущался бизнесмен.