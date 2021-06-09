Бежавший в США критик Путина: Байден ненавидит Украину

09.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент США Джо Байден ненавидит Украину и сознательно игнорирует ее лидера Владимира Зеленского. Свидетельством тому является вялое противодействие строительству газопровода «Северный поток-2» в обход Украины, а также отказ от личной встречи с Зеленским во время европейского турне американского президента.

Об этом в эфире украинского «24 канала» заявил эмигрировавший в США бывший советник президента России, а ныне критик Кремля Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас Байден вылетает в Европу, будет встречаться в Лондоне, будет встречаться в Брюсселе с десятками лидеров. На последней пресс-конференции было сказано, что он будет встречаться аж с 35-ю лидерами разных стран. И среди этих стран нет президента Украины. Что это такое на фоне всего такого, что происходило в марте-апреле, я имею в виду концентрацию российских войск на границах и на оккупированных территориях с явной угрозой нападения, вторжения регулярных российских войск на территорию Украины со всеми провокациями? Эти войска, как мы знаем, не отведены в большей своей части, то есть, угроза сохраняется. Ни одна другая страна из тех 35-ти, с лидерами которых Байден намеревается встречаться в предстоящие дни, не находится в таком положении, как Украина. Следовательно, это поведение Байдена является демонстративным, он намеренно не собирается встречаться с украинским президентом и намеренно занимает позицию неподдержки жертвы агрессии. А в условиях военного конфликта это означает, что Байден демонстративно высказывает поддержку агрессору… Байден решил наказать Зеленского, Украину, – тем, что позволяет агрессору вести себя особенно агрессивно по отношению к жертве агрессии и поэтому не встречается с руководителем страны, которая стала жертвой агрессии. Это еще один из дополнительных факторов – мы их называем несколько, не только газопровод «Северный поток-2», но и многие другие, это еще один из показателей того истинного отношения лично Байдена к Украине. Мы видим, что Байден, будем говорить своими словами, ненавидит Украину», – заявил Илларионов.