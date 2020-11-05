Бежавший в США российский либерал ошарашен настроениями в «цитадели свободного мира»

05.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Якобы половина Демократической партии США – это сторонники коммунистической идеологии.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил бывший член Координационного совета внепарламентской российской оппозиции Андрей Пионтковский, бежавший в США после публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне очень не нравится Трамп в силу его полной безграмотности во внешней политике, что позволяет Владимиру Путину им во многом манипулировать. Но у меня также большие опасения по поводу растущего левого крыла демократической партии, которое представляет Берни Сандерс. Это действительно чуть ли не фанатики прокоммунистической направленности. Сам Сандерс всю жизнь до 1991 года кричал, какой замечательный Советский Союз, обнимался со всеми латиноамериканскими левыми диктаторами, прежде всего – братьями Кастро», – сказал Пионтковский.

По его словам, победа Байдена над Сандерсом в ходе праймериз «возможно, даже большая, чем над Трампом, потому что Сандерс представлял собой угрозу даже большую, чем Трамп». И она реальна, левацкие настроения в демократической партии сильны. Но Байден – классический демократ-атлантист, с твердыми позициями во внешней политике относительно защиты интересов Запада и свободного мира.

Вообще, я скажу неприятную истину об Америке, к которой я пришел: процентов 40 тут – это твердое крыло трампистов. В демократической партии почти половина рядовых членов поддерживает Сандерса. Выходит, что около двух третей Америки поддерживают либо полу-коммунистическую, либо полу-фашистскую идеологию. И это цитадель свободного мира и демократии!», – негодует беглый российский либерал.