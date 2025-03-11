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Тех украинских солдат, которым удалось бежать из Курской области, без отдыха и переформирования бросают в самые тяжёлые участки фронта.

Об этом на канале «PolitWera» заявил кадровый военный, добровольцем пошедший на СВО с позывным «Синдбад», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас на Часовярском направлении, хотя, наверное, правильно будет называть на Константиновско-Дружковском направлении, уже есть подразделение БПЛА. Они в укороченном виде прибыли из Курского направления. Это мы точно знаем по данным радиоперехвата и по уточненным данным», – сказал офицер.