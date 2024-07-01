Бежавших на Запад украинцев заманивают в ВСУ: «Будете из Киева рулить дронами»

Готовится программа, по которой бежавших в Европу украинцев будут заманивать назад в ряды ВСУ, обещая устроить их дистанционными операторами дронов.

Об этом на канале «Армия-TV» рассказал командир подразделения аэроразведки ВСУ, дроновод Роберт «Мадьяр» Бровди, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вряд ли удастся качественно улучшить проблему недостачи личного состава в войске, загоняя туда силком тех, кого поймали около берега Тисы, или под юбками, в тайниках, или в юбках… Я это вижу по-другому, через призму приглашения в рамках компетентной мобилизации с применением ребят, которые, может, даже из Киева будут работать на расстоянии. И есть пример таких подразделений, не наших, которые на отдалении работают. И их уже немало. Оператор известного беспилотника «Немезис» к «ленточке» никакого отношения не имеет, он может работать из Дубаев. Нужно впереди два ассистента, которые выносят средства. Их пребывание в роли подносящих патроны – намного безопаснее деятельность, чем пребывание там всего экипажа с поднятием борта и всеми мероприятиями по безопасности, начиная от выезда, пребывания, выполнения боевых задач, возвращения и т.д.», – рассказал Бровди.

«Сегодня мы создадим прецедент, я предложу рекрутинг в Европе украинцам. Мы дадим им базовый учебный курс прямо там в Европе, мы предложим им канал возвращения на Украину, с гарантированным дальнейшим применением их в подразделениях, в которых они согласились принимать участие в войне. И максимальное количество личного состава мы оттесним от линии фронта, гарантируя им то, чего все больше всего боятся: потерять конечности, жизнь. В компьютеры играть они любят, и определённое количество людей может быть полезно за компьютерными средствами», – обещал ВСУшник.