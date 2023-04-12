Бежавших за границу украинцев Киев будет замещать мигрантами из Средней Азии

Вадим Москаленко.  
12.04.2023 14:17
  (Мск) , Киев
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Дзен, Миграция, Средняя Азия, Украина


Поскольку в результате войны Украина лишится большей части трудоспособного населения, и некому будет работать, киевское руководство должно заселить страну мигрантами из стран Средней Азии.

Об этом в эфире интернет-канала «Alpha media» заявил объявленный Следкомом в розыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку в результате войны Украина лишится большей части трудоспособного населения, и некому будет работать,...

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«По поводу тех исторических задач, которые сейчас стоят перед страной – мы находимся в огромной демографической яме. У нас огромное количество людей сбежало за границу.

У нас огромное количество пенсионеров и бюджетников, которых необходимо кормить, и этот баланс после войны будет катастрофическим, потому что сбежала самая продуктивная часть населения, и ещё может сбежать, если всё будет идти в плохом направлении», – сказал Романенко.

Он подчеркнул, что решить это проблему можно, только заселив Украину мигрантами.

«Поэтому один из ключевых вопросов – как привлечь сюда много мигрантов? Помимо того, что наши должны вернуться, нам ещё придётся привлекать мигрантов с разных стран мира.

И если мы не будем способны интегрировать этих мигрантов, смотреть на них нормально, как на тех людей, с которыми мы должны сосуществовать, то это приведёт к катастрофическим последствиям для Украины.

Если мы, жители Украины, так друг с другом цапаемся, то как мы будем воспринимать жителей центральноазиатских стран?» – резюмировал политолог, очевидно, подразумевая вопрос языка и необходимость мигрантам переходить на мову.

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