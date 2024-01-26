Бежавшую из-под Харькова во Львов семью «атошников» выкинули на улицу

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Даже самые ярые участники карательной операции против Донбасса, вынужденные бежать от российской армии из восточных регионов страны, не встречают поддержки и понимания жителей Галиции.

Об этом в эфире интернет-канала «NewsRoom» заявила депутат от «Европейской солидарности» София Федина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многодетная семья, семеро детей. Отец и мать из Чугуева были вынуждены оттуда выехать, чтобы спасти свою жизнь. Они – участники боевых действий с 2014 года. Двое старших детей служат на передовой, двое средних учатся, и один из них – один из лучших выпускников военного лицея имени героев Крут. И трое маленьких детей. У них нет жилья – здесь, во Львове. У них толком нет льгот, у них ничего нет за душой. Они тыкаются-мыкаются по официальным структурам, и ничего не получается. Сейчас нам всем волонтёрским сообществом пришлось помогать им финансами, потому мать ещё и тяжело заболела», – сказала Федина.

«Но когда обратились в львовский горсовет, они сказали: «Сорри, у нас нет возможности помогать». И в других государственных структурах так же. Это иллюстрация семьи с семью детьми, участники боевых действий, которые должны были бы быть в приоритете предоставления помощи. У них нет ничего из этой помощи, чего уж говорить об остальных», – пожаловалась она.