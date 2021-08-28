Беженцев из Афганистана разместят в Грузии. В чём опасность для России

28.08.2021 02:39 (Мск), Тбилиси, Леван Лежава

Претенденты на мировое господство в очередной попали впросак. Эйфория, которая после распада Советского Союза охватила США и НАТО, сыграла с ними злую шутку. Позорнейший крах в Афганистане окончательно развеял миф о мировом гегемоне и дал всем американским сателлитам огромную массу материала для невеселых размышлений.

Власти Грузии с огромным рвением делали из своей страны самого преданного вассала Соединенных Штатов. Стремясь попасть в НАТО и Евросоюз, они поставляли Североатлантическому альянсу воинский контингент, который по численности уступал только американскому. Грузинский политикум изначально нацелен на служение самому богатому и сильному хозяину. Ради такого «благого дела» он не будет скупиться на кровь и жизни собственных граждан. Денежные подачки – вполне достойная компенсация.

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Американо-натовская катастрофа в Афганистане поставила перед всеми участниками 20-летней оккупации ряд серьезных проблем и главнейшая из них – угроза распространения терроризма. В то время, когда у многих западных стран явно проявляется тенденция к максимальному дистанциированию от новых афганских вызовов, грузинский политикум предпочитает оставаться самым преданным вассалом.

В начале все, вроде бы, шло в общем русле. Замглавы МИДа совершенно ответственно заявил, что Грузия не только не собирается принимать беженцев из Афганистана, но и даже не обсуждает этот вопрос. Позиция вполне понятная, никто не сомневается, что среди огромного числа беженцев, бегущих в полной неразберихе, легче-легкого могут затесаться террористы, которые затем беспрепятственно расползутся по всему миру. Исходя из этого, грузинская общественность заявление высокопоставленного чиновника МИДа восприняла с удовлетворением. Но, как выяснилось чуть позже, радоваться рано.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил, что Грузия примет на своей территории и даст временный приют бегущим из Афганистана сотрудникам международных организаций.

«К нам обратились такие важные доноры-организации, как МВФ, Всемирный банк и Азиатский банк развития, которые уже годы помогают нашей стране и которые внесли большой вклад в развитие нашей страны. Также обращение было от Международного республиканского института и Национального института развития, которые известны как влиятельные организации, работающие над развитием демократии. Мы помогли во временном размещении их сотрудников и их перевозке, и этот процесс успешно продолжается до сих пор», – заявил чиновник.

Что же заставило грузинское правительство за такой короткий срок кардинально изменить свою позицию? При этом премьер сообщил и то, что содержание беженцев берут на себя западные спонсоры. Неудивительно, что такие политические зигзаги и шараханье из стороны в сторону могут и должны вызвать возмущение общественности этим бесконечным лакейством перед Западом, к тому же и небезопасным для национальных интересов.

Вот тут за дело взялся уже министр иностранных дел Давид Залкалиани, который должен успокоить общественность, а, самое главное, перевести стрелки в нужном направлении.

«Российские агентства намеренно распространяют дезинформацию о том, что Тбилиси и Грузия приютили афганских беженцев, и что мы сделали Тбилиси убежищем для афганских беженцев», — сказал министр.

По его словам, если там кто-то и есть, то всего несколько десятков человек.

А вот официальные сообщения грузинского правительства говорят о целом региональном хабе в Тбилисском аэропорту и развертывании по соседству военный базы. В работе вместе с грузинами участвуют почти все натовские страны, а количество перемещенных лиц исчисляется тысячами.

Так как на этом фоне нужно рассматривать заявление главы грузинского МИДа?

Министр недаром попытался в очередной раз облаять из подворотни Россию.

На территории Грузии есть достаточно проблемная горячая точка в Панкисском ущелье, которая давно и регулярно поставляет кадры запрещенный в Российской Федерации ИГИЛ. Спецслужбы РФ были вынуждены взять эту проблему под полный контроль, дабы не допустить проникновение террористов через российскую границу. Разумеется, напряженно работают и грузинские спецслужбы, которые всячески пытаются пресечь их переход из Грузии через Турцию в Сирию.

Благодаря хабу в Тбилисском аэропорту бандформирования могут получить новые подкрепления – это, безусловно, еще больше осложнит и без того напряженные отношения Грузии с Российской Федерацией.

Грузии в этой ситуации при любом раскладе ничего хорошего не светит. Россия на любые провокации отвечает жестко и эффективно, абсолютно не интересуясь при этом мнением Запада.

А как Запад умеет защищать тех, кто ему служит, но становится ненужным, – Грузия убедилась на примере ужасных кадров падений людей с самолетов в Кабульском аэропорту.