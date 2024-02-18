Беженцы из Бахмута: Оборонявшие город озлобленные ВСУшники ненавидели местных

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После начала СВО находящиеся в Артёмовске (Бахмуте) ВСУшники были озлоблены и на Россию, и на местное население, которое отказывалось покидать город.

Об этом в интервью журналисту канала «Россия-1» рассказали бывшие жители Артёмовска, которые покинули город в декабре 2022 года, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Женщина рассказала, как ВСУ изливали свою злость на местных жителей и сам город, подвергая его хаотичным обстрелам.

«Первый раз это была российская ракета, но она – точно в цель по воинской части, где ВСУ базировались. А так – первый раз обстрел начался в апреле, это был район Ступок, это обстреляли ВСУ, я больше чем уверена. Просто по домам. А потом начались периодически, раз в две недели, раз в неделю. Один раз вообще они устроили пинг-понг – это был уже ноябрь 2022, они ездили по городу, 150 снарядов за ночь выпустили по всему городу, просто стреляли, перестрелка по городу, игрались. Куда прилетит – туда прилетит. Кому повезло – кому нет. Через дорогу СИЗО, и в нашем дворе прямо установили они машины. Я просыпаюсь утром, а там полный двор военных, я говорю: давай спускаться, потому что не дай Бог дрон заметит», – рассказала женщина.

Многие ВСУшники называли жителей города «ждунами», которых нужно убивать.

«Были озлобленные и на Россию, и на местное население, которое оставалось. В городе на пунктах обогрева («пункты нэзламности», – ред.) рассказывали, что некоторых выгоняли с подвалов, забирали дрова, еду какую-то забирали, избивали просто. Одних четыре раза выгоняли из подвалов. Они сначала в своём оборудовали, приехали украинские военные, выгнали, они переселились в другой. И так четыре раза их из подвала выгоняли», – рассказал её муж.

По словам беженки, местные избегали любых конфликтных ситуаций с военными, «потому что пуля сразу прилетит».

«Было такое, что парень снял дом, его за цепь прицепили к танку и волочили, он умер. А один снял, его избили, он в подвал спустился, умер. Это уже зима была», – вспоминала женщина.

Также у ВСУ были стычки и перестрелки между собой.

«Получается, миномётчики обстреляли пехоту. И прямо на рынке они говорят: зачем вы нас обстреляли? И устроили там драку между собой. То есть, нет у них связи между собой, я так понимаю, им дали координаты, они обстреляли, и всё», – добавил мужчина.

По словам его жены, периодически были и беспричинные издевательства над местными, избиения. Их семью это миновало. Женщина считает, что из-за детей, поскольку она старалась не отпускать мужа одного.

«Если мы идём, мы идём впятером. Если отпустишь одного, что угодно могло случиться», – вспоминала беженка.