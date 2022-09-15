«Беженцы из ДНР в европейских отелях проклинают Украину» – комбат ВСУ

Новости Украины

Киевский режим будет определять в Донбассе и на других захваченных ВСУ территориях, где «нормальные» люди, а где «ненормальные», которые должны пройти очищение.

Об этом в видеоблоге пропагандирующего русофобию львовского журналиста Остапа Дроздова заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, экс-боевик «АТО», а ныне комбат спецназа ВСУ Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До тех пор, пока не пройдёт полное очищение этой территории и исследование этого дела. Сколько надо лет? 5-10. Пусть общество определит. Я считаю, что люди с той территории [Донбасса], с той пропиской не имеют право избираться и иметь право брать участие в выборах. Право выбирать и избираться должно быть приостановлено до решения определённого вопроса, возможно, парламентом, что уже ситуация с очищением территории от влияния Русского мира и что мы уже всё проверили и все нормальные люди – нормальные, а те что ненормальные несут наказание уже под следствием на этот период должно быть приостановлено избирательное право», – сказал боевик.

«Кроме коллаборационизма нам нужно решать, кто у нас будет управлять страной, и кто у нас будет делегировать этих управленцев. Этот вопрос надо решать, потому что сейчас показывают колоны машин, которые едут на территорию РФ из Сватово, с Луганщины, с Донетчины, уже бегут, там же у них пригорает конкретно, они уже видят. Они отсидятся, а потом приедут домой, как беженцы. Я очень многих знаю, которые из Донецка, с той стороны, не с нашей стороны, за 8 лет убежали как беженцы от войны в Европу. Они ненавидят Украину. И таких многих видно и даже в СМИ показывали, как они жили в европейских отелях и проклинали Украину. Они же будут голосовать снова. Поэтому это очищение нам надо будет пройти», – рассказал Лапин.