Беженцы из Донецка зависли в подмосковной глуши без денег и права на работу – СМИ

Проживающие в одном из подмосковных санаториев жители ДНР, покинувшие республику после начала СВО, до сих пор не имеют официального статуса и не могут устроиться на работу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Московский комсомолец».

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«Почти 600 беженцев из Донецка практически зависли в подмосковной глуши в детском санатории без денег и документов. Людей поселили в федеральном детском доме отдыха в подмосковном Непецино под Коломной. Самую первую группу завезли ещё в конце сентября 2022 года, и с тех пор было три «дозаезда». Всего здесь сейчас находятся порядка 500 человек. Говорят, что скоро прибудут ещё. Но те, кто уже приехал, до сих пор не имеют никакого официального статуса, не могут устроиться на работу, им прекратили выплаты», – отмечается в публикации.

Беженцы признают, что бытовые условия у них в принципе нормальные, но жалуются на неопределенность своего будущего.

Собеседники издания рассказали, что в Коломне встречали вновь прибывших торжественно.

«Перед заселением приехавшие предоставили свои документы миграционной и социальной службам, образовательному ведомству, врачам. Посадили всех нас в актовый зал. Сразу дали заполнить документы на президентскую выплату – 4 тысячи рублей на школьников с 1 по 11 класс ежемесячно. Сказали, кто захочет, может устроиться на работу. Центр занятости предложил заполнить анкеты. Где теперь эти анкеты, никто не знает. Деньги, которые с собой привезли, кто 20 тысяч, кто 30, быстро закончились. Все последние месяцы жили только на 4 тысячи от президента. Но с Нового года их больше нет», – говорят дончане.

По их словам, устроиться на работу невозможно – никуда не берут, кроме продавцов в сетевые супермаркеты.

Кроме того, до ближайшей остановки общественного транспорта порядка 40 минут пешком.

«И самое главное, что люди не могут понять, на каких основаниях они здесь живут. Как эвакуированные? Беженцы? Переселенцы? У каждого статуса есть свои особенности, льготы, выплаты, права. По закону жители ДНР не могут считаться беженцами, так как уже являются гражданами Российской Федерации. Многие сразу приехали сюда с нашими паспортами, у кого их ещё не было, оформляли здесь, как и СНИЛС, и ОМС. Им вроде бы больше подходит статус «вынужденный переселенец», когда гражданину пришлось в силу чрезвычайных обстоятельств срочно покинуть место жительства на территории одного субъекта Российской Федерации и прибыть на территорию другого субъекта РФ. Тогда после приезда компетентные структуры должны были им разъяснить, как подаётся ходатайство о получении статуса «вынужденного переселенца», помочь написать это заявление, а также в установленные сроки дать этот статус с соответствующим удостоверением или отказать в нем», – пишет издание.

Автор указывает, что ответ по закону должен быть получен в течение трёх месяцев с момента приезда.

«Но людям, как они говорят, никто не предлагал писать эти заявления. И проживают они не в пункте временного размещения (ПВР), как положено по статусу, а в нежилом фонде, зарегистрированы как приезжие в гостинице. Естественно, что такая регистрация для государственных структур ничего не значит. Элементарно – ни переехать, ни устроиться на работу», – утоняет газета.

С января 2023 года донецким пообещали выплачивать единое пособие, которое для Московской области составляет 16 тысяч рублей, но для его оформления требуется подтвердить доходы на прежнем месте работы. При этом официально такую справку, чтобы она была написана по форме, из Донецка получить невозможно, поскольку общей электронной базы с Россией у ЛДНР нет до сих пор, а потому большинству в пособии просто отказывают.

«Как только мы начинаем писать письма и требовать, чтобы на нас и наши проблемы обратили внимание, власти тут же начинают удивляться: типа, а что, вас что-то не устраивает? Здесь же зато не бомбят. Ну да, не бомбят. Но это тоже не жизнь. Нас успокаивают, считайте, что вы отдыхающие, временно пребывающие на территории детского дома отдыха. Но временно пребывать и отдыхать можно месяц или два – дальше нам что делать? Без транспортной развязки, без временной регистрации, как таковой, в нежилом фонде? Ответ один: зачем вы пишите во все инстанции и президенту? А что нам – терпеть?», – возмущаются беженцы.

Они вспоминают, что недавно в очередной раз приезжала соцзащита, собрала всех и попросила в срочном порядке написать вопросы или просьбы.

«В основном вопросы были, почему не всем выплатили по 10 000 рублей как беженцам, на какие выплаты можно ещё рассчитывать, почему не дают статус «переселенцев». Но создаётся такое впечатление, что уполномоченные лица просто тянут время и не знают, что нам отвечать. Говорят, что скоро сюда привезут ещё около сотни человек. Но зачем? При том, что государственные деньги, и немалые, на нас ежемесячно тратятся. Но ведь мы могли бы содержать себя сами. Если бы нам предоставили такую возможность. Мы ведь не по собственному желанию сюда приехали, нас вывезли организованно и обещали помочь. А по сути все, что мы здесь имеем, это бесплатную еду и кровать», – жалуются люди.

По их словам, некоторые накануне Нового года решились вернуться домой.

«Люди разочарованы, и поэтому приняли такое решение. Да, дома очень тяжело, но хотя бы понятно – кто ты такой», – объясняют мотивы выехавших их оставшиеся под Москвой земляки.