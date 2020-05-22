Беженцы в России сохранят свой статус при получении вида на жительство

22.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Российский парламент принял в первом чтении законопроект, который позволит сохранить статус беженца лицам, получившим вид на жительство в РФ.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Государственной Думы РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Законопроект представил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его словам, одной из основных причин утраты статуса беженца является получение лицом вида на жительство или возможность получить таковое, что может являться причиной для его депортации.

«При этом лица, в ряде случаев, не могут получить вид на жительство в связи с отсутствием документов, удостоверяющих личность, так как у национальных паспортов и иных документов истёк срок действия, и они стали недействительными, либо данные документы отсутствовали изначально.

Именно поэтому нашим законопроектом предлагается исключить получение разрешения на постоянное проживание на территории РФ из перечня оснований утраты статуса беженца и временного убежища.

Практика, сложившаяся с урегулированием правового положения, в том числе граждан Украины, проживающих сегодня на территории ЛНР и ДНР, показала, что при отсутствии действительных национальных документов вид на жительство выдавался к удостоверению беженца или к свидетельству о предоставлении временного убежища, что фактически нивелировало норму федерального закона о беженцах, предусматривающего утрату статуса после получения разрешения на постоянное проживание на территории РФ», – добавил парламентарий.

Также законопроектом предусматривается положение о том, что свидетельство о предоставлении временного убежища может считаться документом, удостоверяющим личность.

После чего в ходе голосования эта инициатива была поддержана единогласно – за законопроект проголосовали 347 парламентариев из 347.