Беженец из Украины умер на нейтральной полосе, узнав о невозможности вернуться в Россию

03.02.2019, Москва, Галина Шершнева

Беженец из Украины умер на пограничной нейтральной полосе, узнав при продлении миграционной карте о том, что ему закрыт въезд в Россию, и вернуться к своей семье невозможно.

Об этом случае в своем блоге рассказала Лариса Шеслер, глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

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«Сегодня услышала очередную тяжелейшую историю. Мужчине закрыли въезд в Россию, а узнал об этом он на границе, при выезде для обновления миграционной карты. На Украине у него никого не осталось – сын и жена в России. Он умер от инфаркта в нейтральной полосе. Похоронили на Украине. Сколько можно кричать о необходимости полной миграционной амнистии? P.S. Это не фейк. История из первых уст – от сына погибшего», – уточнила Шеслер.

По ее словам, мужчина покинул Украину по политическим мотивам.

«Выехал в 2015 году, сторонник Антимайдана, И возраст непризывной – 50 лет было», – рассказала Шеслер.

Она также напомнила, что за 2018 год запрет на въезд в Россию получили более 200 тысяч человек за нарушение миграционного режима.