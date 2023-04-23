Беженки из Херсона рассказали, что им пришлось пережить

Сибирские СМИ опубликовали историю бывшей жительницы Херсона Елены, которые с дочкой эвакуировались из города перед отступлением российской армии. Женщина рассказала, как в последние годы пророссийские граждане в Херсоне подвергались гонениям, а обработанные антироссийской пропагандой родственники отвернулись от них.

Елена рассказала, что до сих пор боится ложиться спать, потому что привыкла каждый раз прощаться со своим ребёнком, потому что, возможно, ты его завтра не увидишь из-за обстрела ВСУ. «АТОшники, украинцы, они говорили, что это просто наркотик, когда ты убил человека», – пояснила беженка.

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«Разделение на русский язык и украинский произошло давно. И притеснения уже были. Если мы вышли на площади с поезда, надо было говорить только «кава», а не «кофе», иначе вас никто не обслужит», – вспоминает женщина.

«Обострилось после 2014 года, я поступила в 2016-м в училище. Там уже говорили, что «ты живёшь в Украине, поэтому разговаривай на украинском». При этом книги были на русском. Получается, ты на парах с русского переводишь на украинский, потом, допустим, на латынь или на английский. И вот это всё очень тяжело было», – рассказывает её дочь.

Также беженки вспомнили свою первую встречу с русскими солдатами.

«Первый патруль, это ребята из Луганска, нас остановили и попросили показать татуировки, Полину в частности. А у неё есть тату чумной доктор, это её убеждения, её жизнь. Я думаю, ну всё, человек с автоматом, обречённой себя чувствую. А он задирает рукав и показывает аналогичную татушку, и начинает просто с нами обычно разговаривать, нормальный человек. И тут проходят наши жители, они смотрят на нас как на врагов – мы стоим и разговариваем с русским солдатом», – вспоминает Елена.

«Вся эта информация, которую говорили по телевизору, в интернете, «телеграму», она звучала как в фильме ужасов, а тут мы выходим, и абсолютно нормальные парни. Они хорошо общаются, хорошо относятся, не обижают. Наши местные ходят обижают, а парни в форме к нам хорошо относятся», – рассказывает Полина.

Кроме того, беженка однозначно отметила своё отношение к проведению СВО на Украине.

«Поддерживаем СВО, это правильное решение. Потому что это надо было искоренить, это назрело, это действительно было какой-то опухолью, которую нужно было удалить на Украине. Закончится однозначно нашей победой. Мы все этого очень хотим, это самое главное желание и вера, и мы видим людей, которые относятся к этому очень серьёзно, они этого хотят, и они этого добьются», – уверена женщина.

Теперь они обживаются на новом месте.

«Мы хотим остаться здесь, мы хотим здесь наладить жизнь полноценную. И забыть всё плохое, что было в жизни до этого», – говорит Полина.

«К нам никто ещё не относился плохо, к нам всегда относятся с пониманием. Боюсь проснуться и оказаться опять в своём посёлке. Мне ещё не верится, отходим потихоньку оттаиваем, это не так быстро произойдёт, потому что море впечатлений отрицательных и положительных. Ты просыпаешься и скорее к окну – слава Богу, я здесь. Можно заварить кофе, выпить чашечку, в окошко посмотреть, распланировать свой день – это просто мечта!» – поделилась впечатлениями Елена.