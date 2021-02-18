Безлер извинился за то, что пощадил Зеленского в Горловке

18.02.2021, Симферополь, Владимир Гладков

Новости Украины

Ополчение могло весной 2014 года расправиться с комиком Владимиром Зеленским, который, несмотря на начало кризиса в Донбассе, вместе с коллективом «95 квартала» приехал в апреле в Горловку, чтобы заработать деньги на выступлении.

Об этом на своей странице в соцсети написал один из командиров ополчения Донбасса в 2014 году Игорь Безлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Фюлллер – хрипатое недоразумение с комплексами Наполеона. Каюсь и прошу прощения. А ведь мог легко в зародыше уконтропопить этого недомерка 17 апреля 2014 года в Горловке в баре Берлога на пл. Победа. Накормив его просто свинцом вместо котлет. И пришла бы пиз..(censored) и презику страны 404, и всему «кварталу», – сожалеет Безлер.

Также в постскриптуме экс-командир процитировал белого адмирала Александра Колчака: «Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти».