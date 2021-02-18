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18.02.2021, Симферополь, Владимир Гладков
 
Дзен, Донбасс, История, Русская Весна, Украина
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Безлер извинился за то, что пощадил Зеленского в Горловке

Новости Украины

Ополчение могло весной 2014 года расправиться с комиком Владимиром Зеленским, который, несмотря на начало кризиса в Донбассе, вместе с коллективом «95 квартала» приехал в апреле в Горловку, чтобы заработать деньги на выступлении.

Об этом на своей странице в соцсети написал один из командиров ополчения Донбасса в 2014 году Игорь Безлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фюлллер – хрипатое недоразумение с комплексами Наполеона. Каюсь и прошу прощения. А ведь мог легко в зародыше уконтропопить этого недомерка 17 апреля 2014 года в Горловке в баре Берлога на пл. Победа. Накормив его просто свинцом вместо котлет. И пришла бы пиз..(censored) и презику страны 404, и всему «кварталу», – сожалеет Безлер.

Также в постскриптуме экс-командир процитировал белого адмирала Александра Колчака: «Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти».

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