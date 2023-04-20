«Безлюдная зона отчуждения» – в Киеве озвучили план «делукашенкизации» Белоруссии

Вадим Москаленко .  
20.04.2023 21:22
  (Мск) , Киев
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Белоруссия, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Киевское руководство собирается провести «делукашенкизацию» Белоруссии, в результате которой эти земли превратятся в безлюдную и непригодную для жизни зону отчуждения.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил близкий к украинским спецслужбам политолог Виталий Кулик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевское руководство собирается провести «делукашенкизацию» Белоруссии, в результате которой эти земли превратятся в безлюдную...

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«Демилитаризированная зона относится не только к бывшей РФ, но и к Республике Беларусь, которая будет достаточно долго проходить период делукашенкизации. Это – во избежание контрабандных потоков, незаконной миграции и многих вещей», – болтал «политолог».

По его мнению, территория Белоруссии на длительное время должна стать безлюдной и изолированной зоной отчуждения под контролем стран Прибалтики.

«Более того, эта зона была долгое время заминирована, непригодна для жизни. Эта зона, на которой можно вполне распространить статус «потерпевшая вследствие техногенной и других катастроф». Поэтому, вполне очевидно, что эта территория будет отчуждена на некоторое время.

Потом, когда Беларусь пройдёт несколько циклов демократизации и проведения там демократических выборов, найдёт какую-то точку соприкосновения с «Землёй Кривичей», которая ориентирована на союзнические отношения с Литвой. Это будущее Беларуси», – Бредил Кулик.

 

 

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