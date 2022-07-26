Безнадёга: в Крыму привычно случился очередной позор с очередным объектом

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Реставрация Ханского дворца в Бахчисарае выбивается из графика.

Из 16 объектов реставрации в этом году должны сдать 8, но готовы только 3, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В преддверии выездного совещания по проблемам Бахчисарая и прилегающего района глава Крыма Сергей Аксенов проверил ход реставрации дворца. Памятник ЮНЕСКО, на восстановление которого из федерального центра предоставили 2 миллиарда рублей, уже дважды попадал в скандал: один раз из-за замены оригинальной черепицы новоделом, второй – из-за трещин в стене свитского корпуса после прокладки канализационной трубы.

Тогда в ситуацию пришлось лично вмешаться Аксенову, поскольку была задета не только культурно-историческая, но и межнациональная сторона вопроса – муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев потребовал объяснений от Минкультуры Крыма, в чье ведение входит дворец-музей. Сошлись на учреждении некоего экспертного совета, который будет следить за ходом ремонтных работ.

В этот раз привлекать внимание главы региона уже пришлось Минкульту: реконструкция музейного комплекса в Бахчисарае идет с отставанием от графика, на объекте нет рабочих, и без вмешательства Аксенова сроки готовности будут сорваны. Подрядчик ссылается на обилие художественных и декоративных деталей, которые тормозят проведение работ.

«Сегодня людей на объекте достаточно, техники достаточно, есть понимание, как это все восстановить, если не в первозданном виде, то приближенным к оригиналу, – заверил глава Крыма после посещения дворца. – Уникальный объект. Некоторые позиции закрыты уже более 40 лет, где все полностью прогнило».

Аксенов также побывал на территории археологического комплекса «Салачик» в Бахчисарайском районе, где сохранилась гробница основателя династии Хаджи-Гирея, медресе и предполагаемая мечеть. В границах комплекса находятся остатки средневековой бани.

«Это уникальный объект, памятник истории и культуры, который необходимо сохранить для будущих поколений. Такие объекты должны быть сохранены, это достояние и наследие для наших детей и внуков. Все должны смотреть и знать, как развивался Крым в разные периоды своей истории»,- заключил Аксенов.

Реконструкцию объектов Ханского дворца в Бахчисарае подрядчик планирует закончить в ноябре 2023 года. Разрывать контракт с ним не будут, иначе работы остановятся на долгое время.