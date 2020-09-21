Безнадёжная долговая ловушка: за «отскок от дна» Украина отдаст 40% ВВП – Суслов

21.09.2020, Киев, Игорь Петров

Падение экономики 2020 года Украина не сможет преодолеть в 2021 даже при прогнозируемом росте ВВП в 4,6%. В то же время, благодаря условиям «реструктуризации» долга Украины в 2015 году, проведенной Яресько, ей придется «доплатить» 40% ВВП кредиторам.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Говоря строго экономически, никакого роста в следующем году и не планируется. Ростом называется момент, когда превышен докризисный уровень. Если в этом году по итогам двух кварталов падение ВВП уже составляет 11,2%, и даже если брать оптимистический прогноз нашего правительства до конца года – падение 4,8%, то рост на 4,6% после падения на 4,8% – это все равно падение. Это лишь частичная компенсации падения, поэтому не надо вдаваться в эйфорию.

Если будет рост 4,6%, нам придется отдать в промежутке от 3 до 4% роста 15% прироста этого ВВП, а то, что свыше 4% – 40%. Даже вот эти 0,6% при росте 4,6%. По факту после такого падения – 4,8%, рост в 4,6% возможен. Но выплачивать все равно придется», – сказал Виктор Суслов.