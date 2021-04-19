Безнаказанность или «заказанность»: «КСП Красносельский» подал заявление в прокуратуру на РПН

19.04.2021, Санкт-Петербург, Иван Добровольский

АО «КСП Красносельского района» обратилось в прокуратуру с требованием провести проверку в отношении Роспотребнадзора Санкт-Петербурга. Организатор питания считает, что надзорное ведомство нарушает закон и разглашает служебную информацию СМИ, а также умышленно разжигает травлю компании.

По состоянию на 19 апреля 2021 года Роспотребнадзор Санкт-Петербурга все еще продолжал проверку Комбината социального питания Красносельского района. Проверка была не завершена, однако в интернет-изданиях 78.ru и «Фонтанка» поставщику питания снова вынесли приговор. В порочащих его честь статьях интернет-издания ссылаются на данные, полученные от источников в Роспотребнадзора. В частности, при указании мест осуществления проверок.

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Одновременно с этим в месенджере Whats App от имени надзорного ведомства рассылается пресс-релиз с фотографиями и выдержками из материалов проверки Роспотребнадзора.

Представители комбината соцпитания обратились в ведомство за разъяснениями, а также направили запрос в прокуратуру. Они убеждены, что Роспотребнадзор Северной столицы нарушает ст. 13.14 Кодекса об административных правонарушениях. В нарушение закона ведомство распространяет служебную информацию до окончания проверки, чего делать не в праве.

На противоправные действия Роспотребнадзора Санкт-Петербурга КСП Красносельский обращает внимание не впервые. Ранее комбинат питания подал жалобу в генпрокуратуру РФ по факту оказания давления на компанию.

Тогда надзорное ведомство было поймано на разглашении в СМИ данных о внутренних процессах работы предприятия на улице Партизана Германа. Коллектив предприятия настаивает, что попытки рейдерского захвата комбината продолжаются до сих пор. И серия порочащих его честь статьей помогает реализации этого плана.