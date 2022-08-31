Безнаказанность лишь провоцирует врагов России на новый террор – политолог

Россия, закрывая глаза на снос памятников и монументов в бывших советских республиках, убийства чиновников военно-гражданских администраций на освобожденных территориях Украины и прочие атаки, провоцирует рост таких акций.

Об этом в эфире интернет-канала «Звезда» заявил политолог Сергей Карнаухов, в прошлом связанный с силовыми структурами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По мнению эксперта, безнаказанность, которая формируется благодаря такой мягкой позиции России, играет против нее.

«Когда снос монумента в Нарве проходит безнаказанно, латвийские нацисты еще более варварски берут и сносят в Риге Мемориал освобождения Латвии от нацизма. И, понимаете, ничего не происходит, мы воспитываем в наших врагах, самых настоящих, это чувство вольготности.

Серия террористических атак идет по всем освобожденным территориям, каждый день убивают представителей военно-гражданских администраций, ни одна ДРГ не поймана. Мы формируем эту ненужную сейчас нам культуру безответственности, безнаказанности. Мне кажется, это более важно», – подчеркнул Карнаухов.