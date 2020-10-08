Безнаказанность США в зоне интересов России спровоцировала наглое поведение Эрдогана

08.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Безнаказанность США, которые действовали на территории бывшего СССР, отвергая возможность сохранения постсоветских стран как зоны интересов России, спровоцировала наглое поведение других, уже региональных игроков, среди которых оказалась Турция. Экспансию начинает и Китай.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила обозреватель телеканала «Звезда» Наданы Фридрихсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Свято место пусто не бывает. Так получилось, что когда СССР развалился, очень многие иностранные игроки стали очень ласково смотреть на чувствительные зоны даже для современной России.

И сегодня мы видим, что это не только США взяли на вооружение Бжезинского, и не только его. Старательно устраивают экспансию в регионе ещё Пекин и Анкара.

Если Россия стесняется заявить о каком-то своём видении и понимании, то у Эрдогана с этим проблем нет никаких – он абсолютно не стесняется. Он критикует Минскую группу ОБСЕ за то, что она просит остановить огонь. И он предлагает продолжение огня, ему не стыдно. Потому что у него есть идеология – это пантюркизм, восстановление Османской империи. И он не боится это говорить, и многие страны это поддерживают», – сказала журналистка.

В качестве еще одного примера Фридрихсон привела Киргизию.

«И сейчас мы видим, что многие постсоветские страны оказались на перекрёстке трёх конфликтных векторов. Например, Киргизия – это Вашингтон, Пекин и Анкара.

И так получилось, что у местных элит менталитет похож на менталитет иракской элиты после свержения Саддама Хусейна. Главное – личное обогащение, а страна гори огнём, причём в прямом смысле. И сейчас, в ходе этих протестов, мы просто воочию видим, как эти три вектора – американский, турецкий и китайский – друг с другом сцепились, и страна при этом раскалывается», – добавила журналист.