04.06.2018, Киев, Игорь Петров, Максим Карпенко

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Безнаказанность: Украина выдвинула наглое требование к России

Украина предлагает провести до начала Чемпионата мира по футболу обмен находящихся в украинских тюрьмах политических заключенных – граждан РФ на осужденных в России украинских террористов и диверсантов.

Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины заявила вице-спикер парламента Ирина Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На прошлой неделе, во время очередной Минской встрече, украинская сторона еще раз обратилась к Российской Федерации с инициативой. Мы готовы передать 23 россиян, осужденных в Украине за причастность к террористическим актам, подготовке к ним, за преступления против территориальной целостности Украины. Мы готовы передать их за освобождение Сенцова, Кольченко, Клыха, Гриба, других политзаключенных Кремля», – сказала она.

«Нужно давление на Путина, чтобы до Чемпионата мира была освобождены все политзаключенные и заложники. Второе – допуск Международного комитета Красного креста и украинского омбудсмена господина Денисовой во все тюрьмы, в том числе и на оккупированных территориях, на Донбассе и в Крыму, и к нашим политзаключенным в России», – добавила Геращенко.

Инициативу украинской стороны «ПолитНавигатору» прокомментировал российский обозреватель Армен Гаспарян.

«После того, что произошло с главредом РИА-Новости-Украина Кириллом Вышинским, стало совершенно понятно, что Украина попросту берет заложников. Государство встает на путь откровенного терроризма. После этого, когда раздаются разговоры о том, что давайте начнем кого-то менять, это, мягко говоря, вызывает негодование, потому что Кирилл Вышинский находится в тюрьме просто за то, что он выполнял свой журналистский долг. А подавляюще большинство граждан Украины, которые отбывают наказание в российских тюрьмах, – за факты терроризма. Украина просто очень заигралась в роль безнаказанного государства. Это, мягко говоря, неправильно. Второе – когда Украина говорит о том, что она готова к обмену, то возникает вопрос, а почему то же самое не предлагается ЛДНР. Почему такая дифференцированная позиция по одному и тому же вопросу?» – заявил Гаспарян.

«Стимулируются очень нездоровые процессы. Причем, Россия от них долгое время воздерживается, но украинская сторона просто подталкивает ее к адекватным ответным действиям. В ответ на отлов граждан Российской Федерации, которых потом используют в качестве обменного материала, может начаться такой же отлов граждан Украины. И счет будет явно не в пользу украинской стороны. Но куда мы можем зайти с подобной практикой, можно себе представить… Было бы странно в отношениях между двумя государствами, которые вполне легитимны, использовать бандитские методы или методы, связанные с практикой войны», – комментирует ситуацию «ПолитНавигатору» крымский политолог Андрей Никифоров.