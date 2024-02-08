Безногие ВСУшники утешаются порно

Анатолий Лапин.  
08.02.2024 12:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 955
 
Вооруженные силы, Дзен, Пропаганда, Украина


Порноактриса из Львова Юлия Сенюк, более известная под псевдонимом Джозефин Джексон, «волонтерит» в бассейне с покалеченными украинскими солдатами.

Сюжет об этом показал телеканал 1+1, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Порноактриса из Львова Юлия Сенюк, более известная под псевдонимом Джозефин Джексон, «волонтерит» в бассейне...

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Сенюк заявила, что ее «актерская слава» помогает привлечь к проекту реабилитации оставшихся инвалидами ВСУушников больше внимания.

«Плохо это или хорошо, но это будет на слуху и это больше распространится», сказала порноактриса.

Она похвасталась, что закупила и отправила на фронт несколько автомобилей, а сейчас организовала акцию совместно с одним из секс-шопов.

«Мы решили собрать один миллион гривен на протезирование этим парням. Делаем розыгрыш, где будут разыгрываться 60 премиальных игрушек 18+», – добавила Сеник.

Ранее она подарила футболку с украинским гербом американскому порноактеру Джонни Синсу, более известному как «лысый из Браззерс».

Именно Синс опубликовал совместное фото, поддержав ВСУ.

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