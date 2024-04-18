Безногий боец ВСУ призвал сажать чиновников Минобороны Украины

Новости о махинациях Минобороны Украины с боевыми выплатами и воровством гуманитарной помощи прекрасно видят на Западе и делают неутешительные для Киева выводы.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил находящийся на реабилитации в США боец 112-й бригады ТРО ВСУ Олег Симороз, которому оторвало ноги после подрыва на мине в Донбассе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последствия могут быть очень жёсткими – это уменьшение помощи Украине от международных партнёров именно из-за этих коррупционных скандалов. Когда я говорил об этом раньше, когда помощи было достаточно, когда ВСУ проводили успешные контрнаступательные действия, может, это чувствовалось не так критично. Сейчас такая тяжёлая ситуация на фронте, такая тяжёлая ситуация в стране – она является для всех такой холодной водой, насколько теперь это воспринимается. Что уменьшение западной помощи, она по сути критичная», – сказал ВСУшник.

«Я бы назвал ситуацию патовой, если не изменить ситуацию в Министерстве обороны. А изменить её можно исключительно посадками. И это не популизм, а факт, оно так везде работает. То есть или неотвратимость наказания, и все это видят и успокаиваются, или люди видят, что за деньги можно всё решить и продолжать дальше заниматься коррупцией в наиболее финансированном министерстве. Вот так это работает», – возмущается Симороз.