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Не в состоянии остановить продвижение российской армии, Украина решила выйти из конвенции о запрете использования противопехотных мин.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет агентство «Рейтерс» в материале под названием «Столкнувшись с неудачами на поле боя, Украина вышла из договора о запрете мин».

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В материале приводится рассказ 26-летнего украинского военного Алексея, потерявшего ногу после подрыва на противопехотной мине.

«Алексей подорвался на мине, защищая участок леса на территории, которую в то время удерживала Украина в Курской области России. Он не сказал, кто именно установил мину», – пишет агентство.

Как видим, не исключено, что он подорвался на украинской мине, тем не менее лишившийся конечности ВСУшник говорит, что «потенциальная выгода от остановки российского наступления минами стоит рисков, связанных с их установкой».

При этом «Рейтерс» умалчивает, что ВСУ и без выхода из Оттавской конвенции давно использовали противопехотные мины.

Россия не является участником договора, а военные аналитики, правозащитные организации и украинские солдаты утверждают, что она широко применяет противопехотные мины.

Правда, минобороны Украины не ответило на просьбу прокомментировать, развертывает ли оно уже такие боеприпасы

Украинские эксперты уверяют, что противопехотные мины станут действенным инструментом противодействия малым пехотным группам ВС РФ.

«Когда на передовой с нашей стороны не так много пехоты, создание системы заграждений с использованием таких типов мин усиливает оборону, так что нам не приходится полагаться исключительно на БПЛА или артиллерию», – говорит Николай Белесков, научный сотрудник Национального института стратегических исследований Украины.

А командир роты саперов 59-й бригады ВСУ рассказал, что большой роторный беспилотник может использоваться для установки до 70 противопехотных мин одновременно.

«Они могут эффективно минировать удаленные районы. И противник понесет значительные потери, даже не дойдя до наших позиций», – грозит украинский командир с позывным «Ворон».

При этом международные антиминные организации осудили такой шаг Украины, указав, что, что решение Киева подвергнет мирных жителей риску на долгие годы.

«Зачем Украине копировать жестокую и ужасную военную тактику своего врага? Зачем им опускаться до такого уровня?» — возмущается директор Международной кампании по запрещению противопехотных мин Тамара Габельник.

По ее словам, 85% смертей от мин во всем мире приходится на мирных жителей.

А депутат Верховной рады, экс-представитель президента в парламенте Федор Вениславский заявил, что у Украины «все еще достаточно мин, чтобы создать проблемы для России».