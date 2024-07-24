Безногий ВСУшник: Пора нейтрализовать этих тёток, защищающих «ухилянтов»

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Киевской пропаганде нужно срочно менять вводные – от «мы такие гордые, сильные и держимся», на «нужно убивать врага, чтобы выжить».

Об этом на меджлисовском телеканале ATR заявил потерявший ногу в «контрнаступе» бывший комроты 47-й мехбригады ВСУ Николай Мельник, пребывающий на лечении в США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока украинцы не начнут бить на улицах людей с майкой «Ухилянт», ничего не изменится. Если человек идёт с такой майкой, он пропагандирует идеи поражения, и при этом абсолютно целый. Значит, что-то не так в украинском обществе», – негодовал Мельник.

«Один военный написал, что мы никогда не выиграем войну, пока люди не начнут помогать скручивать не только тех, кого ТЦК поймал за уклонение, но и тех, кто их отбивает. Этих тёток, которые вопят: не трогайте человека. Потому что, это я уже от себя, кто попадает в бусик? Человек, который более двух лет не пришёл ни за повесткой, ни по просьбе обновить данные, он просто прячется от государства», – поддакнул ведущий пропагандист Айдер Муждабаев.

Мельник в ответ добавил, что нужно менять пропаганду.

«Только у Банковой сейчас есть основной информационный, политический, финансовый ресурс, чтобы переключить тумблер пропаганды с того, что мы такие гордые, сильные и держимся, на то, что нужно убивать врага, чтобы выжить. Я не вижу таких нарративов, какие украинцам будут понятны», – сказал ВСУшник.

Он добавил, что необходим и информационный удар по имиджу «ухилянта».

«Когда украинские певцы, актёры, которые гастролируют по Европе и США с добрыми намерениями, просто скажут перед концертом: «А теперь тот мужчина, который сюда прибыл после 2022 года, встал и вышел», продемонстрировав неуважение к «ухилянству», тогда начнут меняться нарративы. Всё-таки это люди, которые массово влияют на население. Но этого не происходит, потому что 20 баксов есть 20 баксов», – сокрушался Мельник.