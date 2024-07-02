Безногий ВСУшник: Пора штурмовать Крым – там идти всего ничего

Тарас Стрельцов.  
02.07.2024 18:56
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украине нужно укреплять позиции к переговорам, для чего необходима либо наступательная кампания на Донбассе, либо штурм Крыма.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший боец 112-й бригады ТРО ВСУ Олег Симороз, которому оторвало ноги после подрыва на мине в Донбассе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужно укреплять позиции к переговорам, для чего необходима либо наступательная кампания на Донбассе,...

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«К сожалению, чтобы иметь какие-то позиции на переговорах, нам нужно серьёзно деоккупировать территории. Это может быть восточная кампания, Донбасс. Это может быть очень серьёзное усиление влияния на Крым и настоящий заход в Крым путём его деоккупации и захода туда наших войск.

Это, безусловно, будет очень серьёзным ударом для Путина, который всюду рассказывал, что Крым никогда больше не будет украинским. Это возможно сделать. Посмотрите, сколько километров до Крыма! Эту кампанию реально провести, если профессионально к этому подойти, подготовить войска, обеспечить их всеми ресурсами.

Сейчас, по моей информации, у украинской артиллерии есть ограничения в снарядах, поэтому ни о каких наступательных действиях не может быть и речи. Но мы обязаны изменить ситуацию в обеспечении ВС, экономически, встать на военные рельсы, побрить налогами олигархов, чтобы большой бизнес делал больше, а не сверхприбыли добывал на этой войне», – размечтался националист.

«Потому что в нынешних реалиях, к сожалению, говорить даже не о переговорах, а об изменениях на поле боя, достаточно тяжело. А это не способствуют завершению войны, если мы говорим о дипломатии, о переговорах, потому что у Путина сейчас сильнее позиции, чем у нас», – добавил Симороз.

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