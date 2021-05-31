«Безнравственная дикость. Зачем праздновать беду?» – российский политик о Дне Победы

31.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Празднование Россией Победы над фашистской Германией якобы является плохим тоном и искажением исторических реалий.

Об этом в ходе X «Форума свободной России» заявил заместитель председателя Партии народной свободы (ПАРНАС), экс-профессор кафедры философии МГИМО, доктор исторических наук Андрей Зубов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Постоянно умиляться своей победой уже на протяжении 70 лет, восхвалять себя, «великий народ и великая победа» – это моветон… Такое безудержное восхваление, «можем повторить» и так далее – это звучит дико, бескультурно, пошло. Это не имеет никакого отношения к русской традиции отношения к войне. Победа – по-беда – это «после беды», преодоление беды. Зачем праздновать беду? Да, мы радуемся, что беда закончилась, но фанфары тут не причём», – сказал политик-либерал.

В качестве примера либерал привёл российского императора Александра I, который очень не любил вспоминать о победе России над Наполеоном – якобы потому, что не любил войну вообще. Также Андрей Зубов подчеркнул, что без «огромной помощи» США и Англии нацистская Германия победила бы Советский Союз ещё в 1942 году.

«Говорить что «мы победили» глупо – победила вся Антигитлеровская коалиция. Ни одна из стран не смогла бы победить без другой, или, по крайней мере, не смогла бы победить без колоссальных потерь. И в первую очередь речь идёт о Советском Союзе, который без огромной помощи Англии и США, скорее всего, заключил бы какой-то мирный договор с нацистской Германией в 1942 году», – добавил историк.

По мнению Зубова, Россия не должна праздновать День Победы, потому что она якобы виновна в развязывании войны в такой же мере, как и нацистская Германия.

«И последний вопрос – кто виновен в развязывании войны. Когда Европарламент в сентябре 2019 года принимал резолюцию, где говорилось, что именно пакт Молотова-Риббентропа открыл возможность мировой войны, и, соответственно сталинский Советский Союз и нацистская Германия равно виновны в начале этой войны – это абсолютный выверенный исторический факт. Это так же ясно, как то, что 22 июня 1941 года германия напала на СССР.

Всё это вместе взятое говорит о том, что празднование победы в том масштабе и контексте, в котором это сейчас происходит, это безнравственно, это плохой тон и масса фактических ошибок», – резюмировал либерал.