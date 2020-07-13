Безо всякого майдана: русский язык интенсивно изживается из белорусского общественного пространства

13.07.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусские власти стали интенсивней проводить дерусификацию.

Об этом на youtubе-канале БелРусИнфо заявил белорусский общественный деятель Андрей Иванов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне сегодня позвонили и спросили, почему в Бресте после ремонта на автовокзале надпись на белорусском языке оставили, а на русском убрали. Почему в аэропорту на белорусском, английском и китайском. Почему в общественном транспорте сегодня на белорусском и английском. Это что, два государственных языка? Русский изживается. Деруссификация заметна людям. Это бьет по нервам, люди начинают волноваться. Возможно, кому-то выгодно заниматься деруссификацией», – сказал Иванов.

Напомним, в Белоруссии два равноправных государственных языка – белорусский и русский. Однако на практике малочисленные носители белорусского доминируют в общественной жизни.

В апреле националисты добились лишения премии учительницы физкультуры Инны Кордабневой из райцентра Климовичи за то, что она в своем блоге нелестно высказалась о белорусской мове. Двумя месяцами ранее айтишница из Минска Ольга Малкина была не только уволена с работы, но и оштрафована через суд за пост против мовы в «фейсбуке».

В марте в Браслове «неравнодушный гражданин» добился того, что местные власти вынесли выговор коммунальщикам за то, что они написали на табличках английскую транслитерацию русских, а не белорусских названий улиц. Коммунальщики Браслава получили выговор. Тогда же в Минске националист устроил скандал в одном из спортивных клубов из-за того, что работавшая там гражданка России не смогла обслужить его на белорусском.

В феврале националистически настроенная молодежь Минска устроила издевательский флешмоб в кофейне при кондитерской фабрике «Коммунарка» после того, как один из них, Арамаис Миракян, написал в соцсети, будто его в грубой форме отказались обслужить по-белорусски. Позже выяснилось, что молодой человек приврал.

«Общественность» требовала отменить в маршрутных такси Минска показ видеороликов на русском языке.

В августе 2019 года белорусские националисты начали травлю гражданина, выступившего против размещения провокационного плаката в метро Минска.

А в мае белорусский художник-оппозиционер Алесь Пушкин подал в прокуратуру города Крупки жалобу на сотрудника магазина «Евроопт» Павла Чиркова, который отказался с ним разговаривать на белорусском языке.

Также белорусские националисты пытались добиться замены русскоязычных вывесок в городе Браслав, устраивали акцию по белорусизации общественного транспорта в Орше. В Гродно «мовнюки» подняли скандал из-за отсутствия информации на белорусском языке на сайте облисполкома, а в Слониме заставили продублировать на белорусском языке надпись на мурале с изображением местного театра.