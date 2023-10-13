«Безопасность союзников США важнее либеральных ценностей» – американские аналитики

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Белый дом нуждается в жёстком реализме, а не в либеральном идеализме, если он хочет сдержать Иран, Россию и Китай.

Об этом пишут в издании National Interest старший научный сотрудник Гуверовского института и профессор гуманитарных наук в Стэнфордском университете Рассел А. Берман и профессор международных отношений Университета Пеппердайна Кирон Скиннер.

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Авторы подчеркивают, что атака ХАМАСа произошла якобы по указанию и при материальной поддержке Ирана, заклятого врага США. Другими словами, один из ближайших союзников Америки подвергся нападению со стороны одного из самых жестоких противников, действовавшего через одного из своих марионеточных доверенных лиц.

По словам Р. Бермана и К. Скиннер, Белый дом должен привлечь Иран к ответственности:

«Президент Байден решил объявить наследного принца Саудовской Аравии «изгоем» из-за убийства одного журналиста. Какова будет его реакция на убийство 900 израильтян, а также сотен пленных и тысяч раненых? Фантазия о невиновности иранцев стала непристойной».

Авторы считают, что признание режима в Иране врагом, которым он является (а Исламская Республика никогда не претендовала ни на что иное со времен Исламской революции 1979 года), является лишь первым шагом, который Вашингтон должен сделать для выработки реалистической внешней политики, адекватной историческому моменту.

«Соединенные Штаты сталкиваются с осью противников: Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей. Независимо от того, насколько эти режимы различаются между собой и несмотря на расходящиеся региональные амбиции, все они преследуют цель уменьшения мощи Соединенных Штатов и их союзников. Пекин хочет вытеснить Вашингтон из западной части Тихого океана, а Москва планирует восстановить свою гегемонию в Центральной Европе и на Черном море. Тегеран хочет доминировать на Ближнем Востоке и в мусульманском мире, а целью Пхеньяна является Северо-Восточная Азия, включая Южную Корею и Японию. Вместе они хотят оттеснить Соединенные Штаты обратно в Западное полушарие. После позорного ухода Америки из Афганистана Россия сделала следующий шаг, вторгшись в Украину. Иран последовал примеру нападения ХАМАС на Израиль. Нет ничего безумного в том, чтобы думать, что такая оставшаяся без ответа агрессия придаст смелости Китаю предпринять следующий шаг против Тайваня».

По мнению американских аналитиков, против всех этих противников США должны создать новый эффективный альянс безопасности, в который войдут как демократические, так и недемократические страны:

«Интересы безопасности обязательно преобладают над нашей приверженностью ценностям демократии. Если мы потеряем безопасность, все наши ценности перестанут иметь значение. Южная Корея, Япония и Австралия, наши демократические партнеры – могут быть связаны с Вьетнамом как оплотом против Китая и Северной Кореи. Ключевую роль будет играть Индия, несмотря на критику ее индуистского национализма. Израильская демократия и саудовская монархия являются важнейшими партнерами, равно как и Турция, союзник НАТО. Страны восточного фронта Евросоюза понимают угрозу со стороны России и с радостью присоединятся. Будут ли участвовать в этом «безбилетники» из Западной Европы, еще неизвестно».

Как полагают Р. Берман и К. Скиннер, принципом, лежащим в основе этого альянса, будет реалистичная приверженность обеспечению безопасности от ревизионистских держав, а не пустой идеализм «саммитов демократии» нынешней администрации Байдена:

«Вместо того, чтобы рассказывать саудовцам о либеральных реформах по нашему вкусу, мы должны предложить гарантии безопасности при условии, что они воздержатся от партнерства с Россией на нефтяном рынке и будут избегать будущих связей с Китаем. Точно так же мы должны прекратить принуждать израильтян к бессмысленным уступкам ХАМАС – бессмысленным, потому что никакой уступки никогда не будет достаточно. Нападение ХАМАС и захват заложников показывают, что их настоящей целью является этническая чистка всех израильтян. Вместо этого наша цель в отношениях с Израилем должна состоять в том, чтобы он герметично изолировал Китай от его сектора передовых технологий. Mutatis mutandis во всем альянсе: в это время войны за безопасность важнее ценностей».

Авторы убеждены, что теракт 7 октября стал последним испытанием для администрации Джо Байдена:

«Наши враги объединяются с нами, нанося нам удар за ударом: Афганистан, Украина, Израиль. Они соревнуются за статус великих держав, в то время как Вашингтон колеблется. <…> Войдет ли президент Байден в историю как слабый старик, который смирился с поражением в Афганистане, не смог достаточно быстро обеспечить Украину оружием и решил осыпать иранский режим 6 миллиардами долларов, в то время как он подавляет свой собственный народ и сеет хаос по всему региону? Или Байден осмелится стать президентом, который наконец-то привлечет режим в Тегеране к ответственности за его преступления?».

По словам авторов, это означает, что в ответ на нападение на союзника Америки следует наказать Иран. Возможно, это последний момент перед тем, как он станет ядерной державой, потенциальной Северной Кореей, нависшей над Ближним Востоком и Центральной Азией. Кроме того, они уверены, что режим иранских аятолл утратил легитимность в глазах собственного населения.

«Однако главная причина, по которой Америка должна действовать против Ирана сейчас, состоит в том, чтобы дать понять нашим противникам, что их акты агрессии – будь то через доверенных лиц или нет – дорого обходятся. В этом соревновании великих держав мы должны играть на победу», – утверждают Рассел Берман и Кирон Скиннер.