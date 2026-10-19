На Украине нет безопасных мест – вслед за усилением ударов по крупным городам Россия сконцентрируется и на объектах в Западной Украине.

Об этом в интервью пропагандистам из «ВВС Украина» заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У российских террористов, нашего врага, очень четкая цель – сломать ментально, физически Киев, столицу… Для того, чтобы вся остальная Украина увидела, как может быть. Хотя последними атаками своими россияне показывают, что безопасных регионов в Украине нет. По данным разведки, мы точно понимаем, что идут атаки и действия россиян на истощение людей во всех городах-миллионниках, основных. Это Харьков, Днепр, Одесса, Киев, безусловно», – сказал он.

«А вообще, если откровенно, то есть такая, к сожалению, ситуация, когда ментальный разрыв есть между приграничными регионами, где люди в гораздо худших условиях, чем мы в Киеве. А есть еще Запад Украины, вот мои знакомые, друзья говорят: «Как вы в этом Киеве живете?». Поэтому четкое осознание, что у нас идет одна, единственная, полномасштабная война России против Украины на уничтожение целого государства, это должно быть у нас всех, и должны все одинаково думать, что Россия, — это вопрос времени, когда она начнет активно бить по западу Украины. Почему? Они прекрасно понимают, что очень много бизнеса релоцировалось туда, многие люди релоцировались туда. Так вот, они хотят нам всем показать: нет безопасных мест», – рассуждал Корецкий.

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