Безопасных мест в Севастополе для купания нет

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Севастополю нужно научиться режиму жизни у Белгорода и Донецка, где ковровые обстрелы вынуждают избегать скопления людей и военных объектов.

Такое мнение «Первому севастопольскому» высказал военный корреспондент Роман Сапоньков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По уму, в это тяжёлое время, всё-таки надо находиться подальше от военных аэродромов, и постараться воздержаться от скопления людей. В частности, на пляжах. Тем более, если люди отдыхают с детьми. Ракета засекается буквально в последнюю минуту. И даже если прозвучит сигнал воздушной тревоги, с огромной долей вероятности ракета может быть уже над вами, либо на подлёте, и времени укрыться довольно мало. Поэтому хотелось бы обратиться к жителям Севастополя, чтобы постарались хотя бы не находиться в местах скопления людей, потому что враг коварен. Мы помним Белгород, как по нему били системами РСЗО, как враг бил по Донецку ковровыми бомбардировками. На той стороне уже заявили – с их точки зрения мирных граждан в Крыму нет. И что любые цели считаются военными, никакой гуманности быть не может. И надо быть максимально осторожным, особенно если вы отдыхаете с детьми», – подчеркнул Сапоньков.

Сегодня депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил губернаторам Севастополя Михаилу Развожаеву и Краснодарского края Вениамину Кондратьеву закрыть пляжи и другие места массового скопления людей, которые расположены вблизи от военных и стратегических объектов.

При этом в обращении Гусев указывает, что в Севастополе «достаточно других хороших мест отдыха», чем демонстрирует свою неосведомленность о плотности объектов военной и стратегической инфраструктуры в городе, являющемся базой Черноморского флота. Но признает, что коммерческие структуры получат убытки из-за ограничения деятельности в курортный сезон.

Однако только такая мера гарантирует безопасность граждан. Никаких мер поддержки туристическому сектору депутат не предлагает, как и компенсации выпадающих доходов в бюджет Севастополя.