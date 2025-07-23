Безответственно требовать ударов по «центрам принятия решений» на Украине – Фурсов намекнул на Соловьёва

Максим Столяров.  
23.07.2025 18:21
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия до сих пор не нанесла удары по зданию Верховной рады или офиса Зеленского, потому что Украина управляется не оттуда.

Об этом в эфире видеоблога покинувшей страну украинской журналистки Дианы Панченко заявил российский историк, директор Центра стратегического анализа Андрей Фурсов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия до сих пор не нанесла удары по зданию Верховной рады или офиса...

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«От ура-патриотичного лагеря в России очень часто можно услышать: А почему, мол, нет ударов по центрам принятия решений? Как бы вы ответили?», – спросила экс-украинская ведущая.

«Очень часто это говорят обиженные западники, которые раньше очень хотели на Запад, а теперь их обидели. Им сказали «поди-ка ты домой, лицо свое умой».

Вот это обиженные патриоты, которые в патриотов превратились из западных людей, они говорят «ударить там по Лондону». Ну, ударить по Лондону – это мировая война, она никому не нужна, Россия решает другие задачи, вполне локальные», – сказал Фурсов.

«А что значат «пункты принятия решений»? По Верховной раде или Офису президента Зеленского не бьём? Дело в том, что они не принимают решения. Там решения принимают совсем в других местах. Ну, будут в другом месте заседать. Нет, это не путь.

И кроме того, российское руководство с самого начала сказало, что другие задачи стоят. Вот если бы мы были как англосаксы, я вспоминаю, как американцы утюжили Вьетнам, как они уничтожали гражданское население.

Поэтому, когда говорят «давайте нанесем удар по центрам принятия решений», у меня вопрос – покажите центр принятия решений. Это, в общем-то, разговоры очень-очень несерьезные и безответственные», – добавил он.

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