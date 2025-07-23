Безответственно требовать ударов по «центрам принятия решений» на Украине – Фурсов намекнул на Соловьёва
Российская армия до сих пор не нанесла удары по зданию Верховной рады или офиса Зеленского, потому что Украина управляется не оттуда.
Об этом в эфире видеоблога покинувшей страну украинской журналистки Дианы Панченко заявил российский историк, директор Центра стратегического анализа Андрей Фурсов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«От ура-патриотичного лагеря в России очень часто можно услышать: А почему, мол, нет ударов по центрам принятия решений? Как бы вы ответили?», – спросила экс-украинская ведущая.
«Очень часто это говорят обиженные западники, которые раньше очень хотели на Запад, а теперь их обидели. Им сказали «поди-ка ты домой, лицо свое умой».
Вот это обиженные патриоты, которые в патриотов превратились из западных людей, они говорят «ударить там по Лондону». Ну, ударить по Лондону – это мировая война, она никому не нужна, Россия решает другие задачи, вполне локальные», – сказал Фурсов.
«А что значат «пункты принятия решений»? По Верховной раде или Офису президента Зеленского не бьём? Дело в том, что они не принимают решения. Там решения принимают совсем в других местах. Ну, будут в другом месте заседать. Нет, это не путь.
И кроме того, российское руководство с самого начала сказало, что другие задачи стоят. Вот если бы мы были как англосаксы, я вспоминаю, как американцы утюжили Вьетнам, как они уничтожали гражданское население.
Поэтому, когда говорят «давайте нанесем удар по центрам принятия решений», у меня вопрос – покажите центр принятия решений. Это, в общем-то, разговоры очень-очень несерьезные и безответственные», – добавил он.
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