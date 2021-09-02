Безпалько: Байден показал неуважение к украинскому президенту

02.09.2021 11:33 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Руководство США проявило неуважение по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому, отказавшись выйти после вчерашней встречи на совместный брифинг или пресс-конференцию.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Богдан Безпалько.

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По мнению эксперта, сам визит не имеет каких-либо значимых итогов и оказался, по сути, пустым для украинской делегации.

«С моей точки зрения, никаких конкретных решений по поддержке, по включению Украины в какие-либо структуры, о выделении каких-то ресурсов масштабных, тем более, принято не было. Это скорее визит, который был выгоден Байдену исключительно с точки зрения демонстрации верности антироссийскому курсу для американских «ястребов» и сторонников Демократической партии. А для Зеленского – как реклама для того, чтобы он мог сохранить и нарастить свой авторитет. Его принимает лидер одной из ведущих, самых мощных стран, хоть формально они равноправны – два президента независимых стран», – сказал эксперт.

«Все остальное – декларации о намерениях, меморандумы о сотрудничестве, либо же какие-то фантазии относительно постройки энергоблоков, выделении 30 миллиардов долларов, выделении 277 миллиардов на трансформацию Украины. По большому счету, единственное конкретное решение – это создание защищенной коммуникации с Вашингтоном, но для этого визит не требовался. Помимо всего прочего, сам визит был обставлен какими-то непонятными элементами по отношению к президенту Украины. Дважды визит переносился, сама дата не совсем престижная, отсутствие брифинга и пресс-конференции тоже говорит как об отсутствии уважения, так и каких-то конкретных результатов», – заявил Безпалько.