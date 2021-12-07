Безпалько: Законопроект Зеленского превращает жителей Донбасса в граждан «четвертого сорта»

07.12.2021  11:06 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Дзен, дискриминация, Донбасс, Политика, Политические репрессии, Украина
Новости Украины

Внесение президентом Украины в парламент законопроекта о гражданстве, в котором прописываются крупные штрафы и ограничение свободы для украинцев, получивших паспорта РФ, – это фактический отказ Киева от взятых на себя обязательств в рамках минского процесса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил член президентского совета по правам человека в России Богдан Безпалько.

Внесение президентом Украины в парламент законопроекта о гражданстве, в котором прописываются крупные штрафы и...

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Он обратил внимание, что в документе есть отсылка к законопроекту о переходном периоде, в котором Киев угрожает люстрировать сотрудников Народной милиции, полиции и МГБ республик, а также тех, кто занимает должности в «оккупационных администрациях». Конкретный перечень тех, кому запретят занимать важные должности, составит СБУ и некая независимая комиссия.

«Поэтому введение этого законопроекта в парламент и его одобрение можно юридически рассматривать как выход Украины из Минских соглашений. В целом он предусматривает дискриминацию и этнические чистки. Особый статус, только в совершенно другом, негативном ключе по отношению к Донбассу», – сказал эксперт.

«Безусловно, это будет означать то, что жители Донбасса, если они неожиданно попадут в Украину и подпадут под действие этого закона, будут жителями даже не второго, а третьего или четвертого сорта. Причем, официально, на законодательном уровне», – резюмировал Безпалько.

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