Безпалько: Запад скрытыми санкциями принуждает Украину к миру

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Новости Украины

Россия и Запад пришли к общему выводу о необходимости заставить Украину выполнять Минские соглашения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько, давая оценку отказу западных страховых компаний выступать гарантом работы авиаперевозчиков в небе Украины.

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«Вполне возможно, что это скрытые санкции против Украины, которые облекаются снаружи такой медиа-истерийной оболочкой. Вероятно, это экономические меры принуждения Украины к исполнению минских соглашений. Вот сейчас закончилась встреча советников в нормандском формате. Она закончилась ничем. По сути, вся пресс-конференция Дмитрия Козака сводилась к тому, что девять часов шли переговоры, и в результате вообще ничего, просто ничего. Украинская сторона отказалась даже упоминать минские соглашения в итоговых документах», – сказал Безпалько «Комсомольской правде».

Он убежден, что Запад не горит желанием воевать с Россией, а тем более из-за Украины.

«Я еще понимаю, если бы были очень серьезные поводы, когда Россия бы нарушила какие-то красные линии где-то в Латинской Америке, в Мексике, в Канаде. А из-за Украины чего сражаться, умирать? Поэтому одно из требований – заставить Украину исполнять минские соглашения. К этому общему выводу, я так полагаю, все и пришли. Надо ее заставить», – резюмировал Безпалько.