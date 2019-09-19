Безработная Савченко устроилась ведущей на канал Медведчука

19.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Бывший нардеп Надежда Савченко устроилась ведущей на телеканал Zik, принадлежаший соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Анонс программы «Комментатор. Верховная Рада с инсайтом» с ее участием канал опубликовал на YouTube.



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Согласно анонсу, экс-нардеп намерена рассказывать зрителям о «секретах Верховной Рады», содержании «кулуарных разговоров» в парламенте и о том, как «принимаются вредоносные для украинцев законы».

На прошлой неделе Савченко в эфире телекнала NewsOne пожаловалась, что не может найти работу, а из-за подорванного в тюрьме здоровья вряд ли имеет шансы пройти медкомиссию и вернуться на военную службу.

Савченко баллотировалась на недавних выборах в Раду по 51-му одномандатному округу в поселке Зайцево неподалеку от линии соприкосновения в Донбассе, но получила лишь восемь голосов в свою поддержку.