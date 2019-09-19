19.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, СМИ, Украина
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Безработная Савченко устроилась ведущей на канал Медведчука

Бывший нардеп Надежда Савченко устроилась ведущей на телеканал Zik, принадлежаший соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Анонс программы «Комментатор. Верховная Рада с инсайтом» с ее участием канал опубликовал на YouTube.

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Согласно анонсу, экс-нардеп намерена рассказывать зрителям о «секретах Верховной Рады», содержании «кулуарных разговоров» в парламенте и о том, как «принимаются вредоносные для украинцев законы».

На прошлой неделе Савченко в эфире телекнала NewsOne пожаловалась, что не может найти работу, а из-за подорванного в тюрьме здоровья вряд ли имеет шансы пройти медкомиссию и вернуться на военную службу.

Савченко баллотировалась на недавних выборах в Раду по 51-му одномандатному округу в поселке Зайцево неподалеку от линии соприкосновения в Донбассе, но получила лишь восемь голосов в свою поддержку.

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