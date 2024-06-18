Безрезультатно поужинали: евробюрократам не удалось поделить посты в ЕС с первого раза

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Участникам саммита ЕС не удалось согласовать кандидатуры нового руководства Евросоюза. Об этом пишет немецкое агентство новостей dpa со ссылкой на заявление главы Европейского совета Шарля Мишеля.

Интересно, что еще вчера вечером источники в Брюсселе и европейские СМи рапортовали о том, что евробюрократы договорились. Однако к утру что-то пошло не так.

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Источники агентства в дипломатической среде добавляют, что представители победившей на выборах в Европарламент правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) хотели, чтобы назначение на пост председателя Европейского совета было закреплено не на 5 лет, а на 2,5 года.

Таким образом, следующим эту позицию гипотетически также мог бы занять представитель ЕНП.

Против такого предложения выступили социал-демократы из Партии европейских социалистов, второй крупнейшей фракции в Европарламенте. Основным претендентом на пост главы Европейского совета считается их представитель, бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта. Нынешнего главу Шарля Мишеля, похоже, уже списали со счетов.

Кандидат от победившей на выборах ЕНП Урсула фон дер Ляйен, вероятно, сможет остаться председателем Еврокомиссии еще на пять лет. Фаворитом на должность верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности считается премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая станет сменщицей нынешнего еврокомиссара Жозепа Борреля.

Следующий саммит с обсуждением кандидатур руководителей ЕС пройдет уже на следующей неделе.

Интересен сам механизм согласования кандидатур, о котором стало известно благодаря инсайду британской Financial Times. Утвердить кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй пятилетний срок в качестве главы Европейской комиссии лидеры стран ЕС планировали вчера вечером на частном ужине в Брюсселе.

«Никто не обсуждает какой-либо другой результат»,— заявил изданию высокопоставленный дипломат ЕС, имея в виду выдвижение Урсулы. На прошлой неделе она получила поддержку от трех самых влиятельных членов блока — Франции, Германии и Италии.

Частный ужин был организован как прелюдия к официальному саммиту 27 и 28 июня, на котором должно быть достигнуто окончательное соглашение. Парламентское голосование по выбору следующего главы Еврокомиссии назначено на нынешнюю неделю.

На той же встрече «без галстуков» главы стран-членов также собирались обсудить другие ключевые посты в блоке. «На частном ужине в понедельник также будет обсуждаться, кого выбрать президентом Совета ЕС (чиновником, который председательствует на заседаниях лидеров блока), а также высоким представителем — главным дипломатом блока», – говорится в публикации.

Все это, согласитесь, имеет примерно такое же отношение к демократии, как и посиделки постсоветских топ-чиновников в банях и саунах с шашлыками, где обсуждается примерно тот же круг вопросов.