«Безродная хабалка»: Возненавидевшая народ Пугачева получила ответ 

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Популярная в прошлом веке певица Алла Пугачева, видимо, разочарованная тем, что ее отъезд из России вызвал слишком вялую реакцию так же, как и демарш против СВО в соцсетях, разразилась оскорблениями в адрес российского народа.

Их она разместила в американской соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала Пугачева.

Скандальную телеведущую Ксению Собчак восхитил пост Пугачевой.

«Мощно Алла Борисовна сейчас подпалила у всех. Прям зарево в телеграмме», – написала Собчак в своем ТГ-канале.

Однако в патриотическом сегменте реакций немного.

«Ненависть – слишком чистое и благородное чувство, чтоб испытывать его к безродной хабалке. Таких, как эта, я просто презираю. И, кстати, ее голос мне тоже никогда не нравился. Такой же вульгарный, как она сама», – написала депутат Госдумы РФ Анастасия Удальцова. «Очень взрослая женщина, не справившись с обидой на страну, заявила, что она терпеть не могла половину страны, которая, по ее мнению, ее ненавидит. Но страна не ненавидит Аллу Борисовну, и если той слышится зубовный скрежет, то это ее собственные челюсти ходят от обиды на прошедшую к ней народную любовь. Утешает себя тем, что ее ненавидят. Но ненависть – сильное чувство, его нужно ещё заслужить, а Алла Борисовна, называющая холопами тех, кто ее любил, вряд ли способна ее вызывать. Скорее ее сейчас жалеют и не уважают. А это обидно, да», – считает журналист Марина Ахмедова.

Зато на эскападу певицы отреагировали в Молдове.

«Странно, когда “народная артистка” так выражается о своем народе…», – написал депутат молдавского парламента Богда Цырдя.

Пугачева сбежала из России вместе со своим мужем Максимом Галкиным еще в марте. Затем она вернулась, якобы для того, чтобы повести детей в школу. Затем она публично выступила в поддержку своего мужа, объявленного иноагентом, за регулярные антироссийские высказывания.

Либералы ожидали, что демарш Пугачевой вызовет волну недовольства в народе, но получилось наоборот: певицу обругали на ее же страницах в соцсетях. В итоге она выставила на торги свой элитный особняк в деревне Грязи и уехала из России.

На прощанье неизвестные отправили певице послание, высветив его на фасаде телецентра в Останкино:

«Алла, так нах… (зачем) ты вообще приезжала».

Семейство Пугачевой разоблачает живущая в Мексике популярный психолог Вероника Степанова. Она утверждает, что родной брат Галкина (гражданин Израиля) сколотил миллиардное состояние на производстве оружия и боеприпасов для российской армии.

«Галкин знал, что будет война, и его брат (в чьём доме он жил) разбогател благодаря этой войне. Удивительное дело: твой брат продаёт оружие, из которого стреляют в украинцев, и не смотря на это ты радостно с ним дружишь, живешь в его доме, столуешься и покрикиваешь на русскую армию. Мда, высшая степень лицемерия. Пугачева, как оказалось, тоже не отстаёт: 20 мая Алла зарегистрировала новую торговую марку для продажи оружия (в том числе дроны и боеприпасы). А что, очень даже кошерненько: брат Галкина поставляет оружие русским, а Аллочка, не удивлюсь, арабам и хохлам», – написала Степанова.