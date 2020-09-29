«Безродные дегенераты!» – Дроздов обрушился на киевлян

29.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Одиозный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов недоволен тем, что большинство киевлян считают Красную Армию освободителями.

Об этом он заявил в эфире «4 канала», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«24 сентября 1941– почти 80 лет прошло, как Киев был полностью разрушенный, центр был полностью разрушенный. 324 дома, если быть точным, было полностью разрушено, центр лежал, Крещатик. Сделала это Москва, сделали это освободители, сделали это большевистские оккупанты и недобитки. И сегодня меня абсолютно ошарашили те люди, которые сказали, что 80% киевлян до сих пор искренне считают, что все это зверство рук нацистов и немцев.

Да нет, уважаемые безродные жители столицы, это та историческая «вата», за которой до сих пор некоторые ностальгируют, превратила ваш дорогой город и столицу нашей страны, тогда республики, в руины», – заявил Дроздов.

«Это историческое дегенератство, когда ты не помнишь правды, а воспринимаешь оккупационную версию, как свою – это и есть ответ на вопрос, а имеет ли вот такое историческое дегенеративное общество, которое не хочет смотреть истории прямо в глаза, имеет ли оно будущее. Большой вопрос», – добавил журналист.