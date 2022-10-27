Безсвет на марше: Украина попытается спастись закупкой электроэнергии по тройной цене

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Новости Украины

Украине необходимо импортировать электроэнергию в разы дороже из Европы, чтобы экономить расходы угля и газа, поскольку в условиях постоянных ударов по энергетической инфраструктуре нет уверенности в завтрашнем дне.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил советник министра энергетики Украины Александр Харченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможности импортировать [электроэнергию] есть, до 500 мегаватт мы без проблем можем импортировать. Другое дело, что у нас генерируемых мощность абсолютно достаточно на сегодня, если бы мы могли полностью их подключить к системе, и они полностью могли бы транспортировать электрику, которую производят. Потому что из-за этих атак часть нашей генерации очень ограничена в том, чтобы выдавать мощность, именно из-за этого проблема. Лично я считаю, что сейчас абсолютно целесообразно включить импорт, даже несмотря на то, что цена в Европе где-то в 2,5-3 раза выше чем на Украине. Но для чего нам нужен этот импорт? Скорее всего для того, чтобы сейчас сэкономить уголь, сэкономить потенциальное использование газа, потому что мы не знаем, как будут развиваться события зимой», – сказал советник.

«Чем толще будет слой соломки, который мы сейчас себе постелем, чем больше мы сейчас накопим и сэкономим, пока есть такая возможность, то лучше это сделать. Потому что в условиях, когда на вас летят ракеты, вы никогда не знаете, что понадобится», – заявил Закревский.