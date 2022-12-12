Безсвет по-украински: киевская дыра становится все мрачнее

Украинский Главхутор сегодня похож на один громадный коллективный ГСМ-генератор, который без устали тарахтит на всех улицах и испускает «ароматы вонили».

Маленькие фирмочки, магазинчики-гендэлыки и забегаловки используют именно такие аппараты – переносные, компактные, но раздражающе громкие, да еще, плюс к тому, по запаху напоминающие старые валенки ильфо-петровского дворника Тихона, которые у него в дворницкой «стояли в углу и воздуха тоже не озонировали».

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А еще Киев по вечерам своими черными улицами, дворами и окнами домов порой ассоциативно походит на космическую черную дыру. В которую много лет превращали Мать городов русских заокеанские «чатлане» и их украинские «пацаки» и которая после начала СВО получила метафорический зримый образ.

Дыру, пожирающую не только то, что было лучшего в народе – веру, историческую память, культуру и вековые традиции, да и вообще здравый смысл, но и разворованное киевским режимом многомиллиардное бабло.

Последнее активно продолжает в ней исчезать, в том числе, в энергетической сфере. А ведь это не только транши от западных «благодетелей», но и, прежде всего, средства налогоплательщиков.

Киевляне все чаще высказывают в пабликах мнения, что олигарх Ахметов и его компания ДТЭК, в сговоре, понятное дело, с верхушкой хунты, вместо обещанного народу сосредоточения всех усилий и подконтрольных им средств на скорейшем ремонте теплоэнергосетей, продают драгоценное электричество «налево», то бишь Молдове, Румынии и прочему Западу.

А энергетические дыры в Незалежной латают при помощи явного воровства у одних внутренних потребителей в пользу других.

В качестве примера в киевских соцсетях ныне часто приводится ссылка на одесский паблик, где почасово указывается потребление энергии в Южной Пальмире и зависимость ее отключений от включений в Румынии.

«Обратите внимание на потребление украинского электричества Румынией. Румыния принимает электричество из Украины ИМЕННО тогда, когда в Одесской области его экономят», – утверждают авторы характерного поста, подтверждая свои слова соответствующей таблицей.

«Нет никаких сомнений, что алчные энергокороли аналогично ведут себя и у нас, – убежден знакомый нам по предыдущим публикациям киевлянин, физик Андрей. – Просто по Киеву пока еще подобной аналитики не сделано. Сделать ее, конечно, небезопасно (одесситы проявили мужество), это ведь данные из структур Кабмина, ныне засекреченные. Но, думается, появление ее не за горами. Хотя и без нее совершенно ясно, что Ахметов жульничает и под ширмой сбора средств на ремонт сетей, в связке с Зеленским и Шмыгалем, представляющими государство, устраивает свои гешефты. Ведь даже поверхностная оценка распределения потоков позволяет сделать вывод, что при надлежащем старании ДТЭК уже неделю как мог бы перейти к минимизации веерных отключений. И, уж тем более, к точному соблюдению заявленных ним графиков».

Сомневаться в этом действительно вряд ли приходится, ибо, согласно официальным данным по распределению прибыли, скажем, в Киевэнерго, 72,4 % принадлежит Ахметову, а остальное – типа государству (кто не верит, может проверить в официальных источниках).

Вообще во всех ахметовских конторах зафиксировано именно такое взаимоотношение, где державе принадлежит 25 %. Ну а учитывая тот факт, кому принадлежит диктаторское государство, можно вообразить себе баснословную сумму барышей, получаемых этим тандемом на энергетическом мародерстве.

Что касается графиков отключений, регулярно публикуемых, а потом столь же регулярно срываемых ДТЭКом, то они уже стали притчей во языцех и объектами горьких насмешек для киевлян.

«Сколько можно так брехать? – возмущается киевлянка Галина в одном из местных пабликов. – Ведь люди же рассчитывают на них, строят свои планы на работу, бизнес, зарабатывание денег в такое тяжелое время. Вот, к примеру, я работаю в маленькой фирме по производству пельменей и вареников. У нас же скорпортящийся продукт, нам надо налепить их и тут же или продать, или заморозить. А если холодильники выключаются в самый неподходящий момент, мясо начинает согреваться, портиться. Двое суток не было света и тепла вообще! Пришлось воронам и бродячим собакам выбросить все, что наготовили!.. Подозреваю, что графики срывают ради своей какой-то корысти».

Подозревают это и другие жители столицы. Мэрия и райадминистрации уже буквально засыпаны жалобами на то, что в отключаемых районах несколько домов не «вырубаются» никогда, а другие, наоборот, даже во время включений по полсуток стоят без электричества.

Интересно, что после поступления жалоб, указанные здания подключают, видимо, чтобы не нагнетать массовое недовольство, но тут же им находят преемников по несчастью. Впрочем, некоторые объекты не выключаются никогда. Мы уже писали, что в элитных кварталах Печерска и на госдачах под Киевом тепло, светло и мухи не кусают. Но ведь это делается в ущерб рядовым потребителям.

Посему отнюдь не удивительно, что в Главхуторе темноты все больше. Особенно не повезло жителям левобережной части города. Там сутками не подаются не только свет, но и вода, и тепло.

Впрочем, чему изумляться, если даже в местечке энергетиков Украинке, входящем в столичную агломерацию, где расположена знаменитая еще с советских времен Трипольская ТЭС, – ничего этого нет уже более двух недель. Люди греются при помощи включённых духовок – хорошо, что газ, хоть и слабый, но пока еще сочится.

Киевская же мэрия с бодрым лицемерием рапортует об открытии пунктов обогрева – так называемых «пунктов незламности» («несломленности»). Названьице придумано, видать, в соответствии с пафосными спичами о несгибаемости нации, то и дело гнусаво звучащими из комфортабельных бункеров тех самых выгодополучателей.

Но что представляют собой эти пункты? Чаще всего – простые уличные клеенчатые палатки, где можно чуток погреться, подзарядить телефон (недолго, потому что желающих много), выпить чаю и понюхать выхлопы от дешевых генераторов. Предоставляют такие услуги еще и в полуржавых старых советских «бусиках», неизвестно на какой свалке найденных «благодетелями» из мэрии.

На днях общественность обратилась к Кличко с просьбой организовать «незламность» в его офисе – в шикарном холле или хотя благоустроенном дворе, – но «рельс ответил короткими гудками»…

Между тем, даже в немногие установленные пункты принимают далеко не всех. Например, бомжи там крайне нежелательны. И нередко их не пускают, что приводит к печальным последствиям. Так, недавно в Борисполе – тоже одном из городов-спутников Киева – умер полураздетый человек, которого не пустили в «незламность» из-за неприятного запаха.

«Конечно, когда в пункт приходят несчастные бомжи – грязные и, возможно, страдающие заразными заболеваниями, это неприятно для всех остальных, – с болью в душе говорит православный прихожанин Николай. – Но ведь это тоже люди, и властям необходимо было позаботиться о том, чтобы они имели возможность согреться и покушать – пусть и отдельно от остальных. Но власти на это тратиться не хотят – у них ныне другие заботы. Не о людях заботиться, не о телесном и душевном их спасении, а о нападках на святую Церковь. Потому неудивительно, что в обществе царит такая жестокость».

Так и есть: последние недели отмечены беспрецедентной агрессией хунты против УПЦ. Опричники из СБУ захватывают монастыри и храмы, совершают кощунства в них, устраивают поголовные обыски с подбрасыванием компромата, арестовывают и допрашивают самых лучших представителей священноначалия, священства и монашества. Например, митрополита Лонгина (Жара), приютившего более 400 детей, сирот и инвалидов, лаврского архимандрита Захария, митрополита Ионафана…

Киевская дыра становится все чернее.