Безудержное попрошайничество Зеленского подрывает боевой дух украинцев

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Заявления Владимира Зеленского в интервью западным изданиям о тяжелом положении Украины демотивируют украинское общество и тем более сражающихся на передовой солдат.

Об этом в эфире интернет-канала «Политэксперт» заявил украинский телеведущий Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский в последнее время говорит о том, что если не будет помощи, то мы проиграем, Украина не справится. Эта тенденция довольно частого произношения подобного наводит меня на мысль – может, не стоит так разговаривать с Западом? Потому что внутри Украины это очень сильно влияет на боевой дух людей, я уже не говорю о боевом духе военнослужащих, которые сейчас находятся в экстремальном положении», – рассуждал Дикий.

«Мне кажется, эта риторика не может быть выделена для внутреннего поведения, и для поведения наших западных партнёров. Это очень скользкая проблематика, и Владимир Александрович должен тысячу раз подумать, чтобы понимать последствия этих заявлений. Предполагаю, он ведёт игру, чтобы убедить Запад, чтобы они понимали, насколько критическая ситуация. Но пытаясь забить гол в ворота западных партнёров, он забивает гол в собственные. Говорю об отношении простых украинцев к ситуации и реакции общества на такие высказывания», – распереживался украинский телеведущий.